Бюджетные расходы на магистральную инфраструктуру в первом квартале упали в 2,4 раза

В первом квартале текущего года бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры резко сократилось. По сравнению с тем же периодом 2022 года наблюдается падение в 2,4 раза.

В общей сложности подрядчики на госстройках (железнодорожная инфраструктура, автомагистраль Европа — Западный Китай, объекты Северного морского пути, финансируемые в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры») получили 33,2 миллиарда рублей. Это всего 20,7 процента от заложенных в 2023 году расходов.

Проблему усугубляют западные санкции, ведь по некоторым видам сырья и оборудования альтернативные поставщики не найдены, а логистика не стабилизировалась.

А.Б.