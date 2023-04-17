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Московский листок

Бюджетные расходы на магистральную инфраструктуру в первом квартале упали в 2,4 раза

Опубликовано 17.04.2023 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
Бюджетные расходы на магистральную инфраструктуру в первом квартале упали в 2,4 раза

В первом квартале текущего года бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры резко сократилось. По сравнению с тем же периодом 2022 года наблюдается падение в 2,4 раза.

В общей сложности подрядчики на госстройках (железнодорожная инфраструктура, автомагистраль Европа — Западный Китай, объекты Северного морского пути, финансируемые в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры») получили 33,2 миллиарда рублей. Это всего 20,7 процента от заложенных в 2023 году расходов.

Проблему усугубляют западные санкции, ведь по некоторым видам сырья и оборудования альтернативные поставщики не найдены, а логистика не стабилизировалась.

 А.Б.



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