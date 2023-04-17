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Московский листок

Предложено сажать за надругательство над паспортом

Опубликовано 17.04.2023 в разделе комментариев 0

закон дума
Предложено сажать за надругательство над паспортом

В ЛДПР предложили ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы за надругательство над паспортом России.

Авторы инициативы предлагают расширить действие статьи уголовного кодекса о надругательстве над государственными символами, добавив в их список паспорт. В случае принятия поправок, нарушителей будут наказывать «ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Смешно. Паспорт - это всего лишь документ, удостоверяющий личность. Есть, конечно, стихи о советском паспорте Маяковского, но и там автор достает его из широких штанин "дубликатом бесценного груза", то есть гражданин СССР - это бесценный груз, а паспорт - всего лишь его дубликат...

Ну давайте еще отнесем к священным символам карточку москвича или карту "Тройка"... Банкноты Центробанка тоже - на них же государственная символика нанесена, и мы их мнем, рвем и вообще без должного почтения...

Да и паспорт из-за постоянного обязательного ношения через некоторое время превращается в такую потасканную тряпочку... Таким макаром вообще всех можно будет сажать...

 А.Б.



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