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Московский листок

Просто война - это выгодно

Опубликовано 17.04.2023 в разделе комментариев 2

россия рейтинг
Просто война - это выгодно

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» приняли решение сохранять санкции против России.

Об этом главы ведомств договорились во время сессии, посвященной ситуации вокруг Украины. Также, помимо рестрикций в отношении Москвы, министры обсудили дальнейшую поддержку Украины. Они условились продолжать оказывать Киеву помощь и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская компания «Алроса». То есть алмазы еще в земле, а против них уже вводят санкции...

Но судя по всему, санкции не очень работают - во-первых, от них страдают сами санкционеры, а во вторых заинтересованным лицам не остается ничего, кроме как уклоняться...

Что-то наши заклятые друзья очень сильно недодумали. Вот, вспомним ельцинские времена - везде режим наибольшего благоприяттвования, все можно, везде все открыто... А экономика упала в 4 раза, все разорилось...

А той же Украине помогает весь мир, все пути открыты, а экономика вообще рухнула. Боеприпасов, и тех не хватает. И все разворовывается подчистую, как-будто не майданили, и Янукович никуда не уходил... Впрочем, при Януковиче хоть воровали, хапали ртом и задницей, но экономика росла.

Скажете - война... Ну так в России тоже война, причем та же самая. Так еще и восстанавливают, что сами порушили, и помощь пострадавшим, и все прочее... И санкции. И рост ВВП, хоть и умеренный. Загадка...

А никакой загадки. Просто война - это выгодно. Не всем, конечно, но кое кому очень выгодно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Из статьи "Воспоминания о будущем"
Национал - коммунист написал 17.04.2023 09:52
Сейчас, весной 2023 года, будущее России кажется туманным и неопределенным. Многие представляют это будущее в самых черных красках.
И только мы, русские национал-коммунисты, говорим так: глухой тупик, в который зашла российская буржуазная власть,- тупик ее собственный, тупик только для нее самой, но не для России в целом. События развиваются в нужную нам сторону: все идет очень и очень хорошо.
Образовалось мощнейшее историческое противоречие, которое очень скоро должно быть разрешено. А именно: российское буржуазное государство, к настоящему моменту, открыто и окончательно противопоставлено основе буржуазного мира, Западу, и в этой борьбе оно не может не потерпеть поражения. Тогда как Россия и русский народ в целом, такого поражения потерпеть не могут.
У меня нет никаких сомнений в том, что происходящие события неминуемо приведут к общему поражению буржуазной России. Состоится ее оглушительный проигрыш: политический, экономический, военный. Проигрыш, который станет результатом давно задуманного, тщательно выверенного плана, реализацию которого, в том числе, ведет высшее руководство Российской Федерации. Однако этот проигрыш, в конечном итоге, станет не бедствием, но величайшим благом для России и русского народа. Этот проигрыш приведет страну,- опять же, в конечном итоге,- не к простой смене буржуазных верхов, но к социальной революции и последующей смене общественно-экономической формации. Новая, коммунистическая, формация страны позволит России не только выстоять в противостоянии как с Западом, так и с Востоком, но и занять в мире абсолютно самостоятельную, независимую позицию.
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Выгодное исчезновение государства Россия
Тыгыдык написал 17.04.2023 09:44
Сейчас все выглядит так, словно Россия оказалась на временном отрезке с той же политической логикой, что в 1916 году.
Имеет смысл вспомнить, что осенью того самого 1916-го императрица пригласила к себе директора Департамента полиции Васильева, чтобы спросить его о перспективах. Тот ответил: "Революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого бремени, которое она вызвала, но народ доверяет Царю и не думает о восстании".
До революции оставалось меньше полугода.
А еще можно вспомнить Ленина, сказавшего в мае 1917-го: "Не будь войны, Россия могла бы прожить без революции годы и даже десятилетия".
Конечно, не всякая историческая параллель правильна, но и совсем не проводить их тоже нельзя. Все-таки на уроках прошлого надо учиться.
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