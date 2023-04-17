Министры иностранных дел стран «Большой семерки» приняли решение сохранять санкции против России.

Об этом главы ведомств договорились во время сессии, посвященной ситуации вокруг Украины. Также, помимо рестрикций в отношении Москвы, министры обсудили дальнейшую поддержку Украины. Они условились продолжать оказывать Киеву помощь и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская компания «Алроса». То есть алмазы еще в земле, а против них уже вводят санкции...

Но судя по всему, санкции не очень работают - во-первых, от них страдают сами санкционеры, а во вторых заинтересованным лицам не остается ничего, кроме как уклоняться...

Что-то наши заклятые друзья очень сильно недодумали. Вот, вспомним ельцинские времена - везде режим наибольшего благоприяттвования, все можно, везде все открыто... А экономика упала в 4 раза, все разорилось...

А той же Украине помогает весь мир, все пути открыты, а экономика вообще рухнула. Боеприпасов, и тех не хватает. И все разворовывается подчистую, как-будто не майданили, и Янукович никуда не уходил... Впрочем, при Януковиче хоть воровали, хапали ртом и задницей, но экономика росла.

Скажете - война... Ну так в России тоже война, причем та же самая. Так еще и восстанавливают, что сами порушили, и помощь пострадавшим, и все прочее... И санкции. И рост ВВП, хоть и умеренный. Загадка...

А никакой загадки. Просто война - это выгодно. Не всем, конечно, но кое кому очень выгодно.

А.Б.