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Московский листок

У кого нет миллиарда долларов, может идти в *опу! На 25 лет

Опубликовано 18.04.2023 автором в разделе

У кого нет миллиарда долларов, может идти в *опу! На 25 лет

Из новостей: Мосгорсуд признал виновным Владимира Кара-Мурзу-младшего в распространении фейков о российской армии и госизмене. Публицист получил в итоге 25 лет лишения свободы. Ранее он выступил в законодательном собрании штата Аризона (США) с обвинением российских войск в использовании запрещённых средств и методов ведения войны на Украине.

По-моему, интересно сопоставить это сообщение с недавними сообщениями о том, что российский (?) миллиардер Роман Абрамович с согласия властей Лондона и Евросоюза передаёт 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд), вырученных им за продажу футбольного клуба «Челси», в некий фонд помощи пострадавшим от «военной операции» на Украине. Это будет одним из крупнейших пожертвований подобного рода.

Что ж, с г-ном Абрамовичем всё понятно. Сперва он выкачал свои капиталы из России. Священная и Неприкосновенная частная собственность, чо! Потом закупил на эти деньги клуб «Челси», видимо, свято веруя и наивно полагая, что в Цивилизованных Странах (тм) уважают Священную и Неприкосновенную, и никто не осмелится на неё покуситься.

Потом вдруг прилетела птица обломинго, и выяснилось, что всё совсем не так, и все наворовавшие, то есть, пардон, нажившие непосильным трудом свои капиталы в России будут на Западе выпотрошены дочиста, раздеты до нитки. И единственный способ спасти хоть что-то из нажитого непосильным трудом на родине — это платить и каяться, платить и каяться. Причём платить не кому-нибудь, а воюющей с его (?) страной Украине, и каяться перед ней же.

Помните, как в прошлом году г-н Абрамович сыграл едва ли не ключевую роль в пресловутой «экстракции» (если это можно так назвать) из России военнопленных Полка-Который-Нельзя-Называть (на букву «А»), пленённых в Мариуполе? Татуированных свастонами, портретами Гитлера и иными нацистскими символами, что твоя хохлома, чуть более чем полностью? И убивавших российских военнопленных, по их собственному признанию? Г-н Абрамович помогал их освобождению, а также возвращению на родину, в Англию, иностранных наёмников, в том числе приговорённых в ДНР к смертной казни. Да мало того, г-н Абрамович был так мил и любезен к ним, что от своих щедрот торжественно вручил этим добрым людям по новёхонькому смартфону Iphone 10 и любезно откушал с ними стейки, канапе и тирамису. А затем вывез бывших пленных наёмников на собственном бизнет-джете на родину, чтобы те как можно быстрее воссоединились со своими дорогими семьями... Некоторые из них уже отдохнули и вернулись на Украину, чтобы воевать дальше с проклятой Рашкой. Один из наёмников, британец Джон Хардинг, сказал: «Абрамович был очень мил с нами, он действительно хороший парень. Он легенда — мы его очень уважаем и я очень благодарен за его усилия».

Но даже такого рекордного прогиба оказалось, видимо, мало для спасения капиталов и положения «новорусского» олигарха на Западе. И вот, продолжая отмаливать свои неисправимые грехи — рождение в аццком Мордоре, сиречь в России, точнее, в СССР (что ещё хуже), как и российское происхождение своих капиталов, г-н Абрамович жертвует аж два с лишним миллиарда фунтов на «помощь Украине». Как не понять такой благородный поступок! Человек защищает святое — всё, нажитое им непосильным трудом, свою кровную Священную и Неприкосновенную. Поймём и простим. Даже если бы он не просто подарил освобождаемым нацистам айфоны, а благоговейно облобызал на них все татуированные свастоны и изображения Адольфа Гитлера, и то поняли бы и простили без вопросов. Никаких уголовных дел в России Роман Аркадьевич может не опасаться. В древности говорили: «Quod licet Jovi, non licet bovi» — «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». В наше время то же самое говорят проще: «У кого нет миллиарда долларов, тот может идти в *опу».

Ну, а что касается мерзкого осуждённого изменника, тьфу на него, то с ним тоже всё ясно. Есть ли у него миллиард долларов, как у достопочтенного Романа Аркадьевича? Нет. Значит, смягчающие вину обстоятельства отсутствуют. Вот пусть и идёт в *опу, как и было сказано. Сроком на 25 лет.



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18.04.2023

Что ж, с г-ном Абрамовичем всё понятно. Сперва он выкачал свои капиталы из России. Священная и Неприкосновенная частная собственность, чо! Потом закупил на эти деньги клуб «Челси», видимо, свято веруя и наивно полагая, что в Цивилизованных Странах (тм) уважают Священную и Неприкосновенную, и никто не осмелится на неё покуситься.

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