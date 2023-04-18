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Московский листок

Военный завод идёт с молотка в конце апреля

Опубликовано 18.04.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе

завод промышленность
Военный завод идёт с молотка в конце апреля

 

 

И снова мы возвращаемся к теме банкротства ЗиДа, пермского оборонного завода, выпускающего радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет,

масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ (по данным из https://www.kommersant.ru/doc/5915622).

 

В настоящее время ЗиД работает в три смены и находится в состоянии банкротства (!!!).

Да, это не опечатка. Государственный оборонный завод, перегруженный спецоперационными заказами, находится в состоянии банкротства. Причём, банкротит его государственная контора– Федеральная налоговая служба. Да, именно так. Государственный орган банкротит государственное оборонное предприятие. Если это опечатка, то опечатка не автора материала, а существующего в РФ порядка вещей.

 

www.kommersant.ru/doc/5915622 процитировал слова конкурсного управляющего Льва Шляпина о том, что продажа ЗиДа, скорее всего, пройдёт в конце апреля. По данным «Ъ-Прикамье» — наиболее вероятные покупатели ЗиДа — это «Смоленский авиазавод» или «Курганприбор».

 

Отметим, что по закону завод может выкупить и Российская Федерация. Более того, она имеет на это приоритетное право. Однако случаи использования Федерацией этого права – истории неизвестны.

Отметим, что после продажи завода должна состояться долгая процедура - это «передача текущих контрактов, при этом каждый этап процесса согласовывается с Минобороны» (из интервью Шляпникова «Коммерсанту»). Насколько это сорвёт работу над госконтрактами – вопрос интересный.

 

Впрочем, есть ещё один более значимый фактор, способный ещё больше сорвать работу над контрактами. А именно — анонсированные работы по строительству моста. Да, именно сейчас,

в спецоперационное время, городским властям приспичило изымать часть территории ЗиДа под заезд на мост. Завод при этом будет частично перенесён на территорию бывшего велозавода «Велта» (https://www.kommersant.ru/doc/5785940?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).

Понятно, что переезд как минимум вызовет сильные перебои в работе на спецоперационный заказ на время равное времени переезда. А, скорее всего, на большее, потому что:

 

- Есть у старого оборудования такое свойство – после демонтажа и перевозки и монтажа оно начинает работать нормально далеко не всегда. А откуда взять новое, в условиях развала станкостроения в РФ и санкций – вопрос интересный.

- Завод переносится из центра на окраину. Дорогу работникам это удлиняет часа так на два (в один конец). В общем, к потери оборудования (как минимум части) добавится потеря квалифицированных кадров (как минимум части).

 

И вот всем этим точно нужно заниматься именно сейчас? Точно нельзя никаким другим способом построить проезд к мосту?

Отметим, что в настоящее время анонсировано ведение проектировочных работ ускоренными темпами. Есть предположения, что работы по переносу начнутся сразу после перепродажи ЗиДа.

 

 

Как мы ранее писали, сначала на ЗиДе был прекращен выпуск мирной продукции.

Лица, виновные в этом, попали под суд, но процесс тянулся долго и господа жулики и воры (извиняюсь - чиновники, эффективные менеджеры, предприниматели) были освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности (это то, что нужно знать об импортозамещении в РФ).

 

Затем попильщики занялись военным производством на ЗиДе. В 2019-м году завод был остановлен, работники получили уведомления о сокращении. В результате кампании протеста (митинги в Перми, выезд с одиночными пикетами в Москву) завод был запущен. Однако статус банкрота остался. И вот ЗиДу светит уход с молотка в ближайшем времени.

 

Что ещё тут можно добавить? Когда я пишу про ЗиД (и, увы, не только про ЗиД) мне кажется, что-то вокруг сошло с ума. Я бы понял, если бы страной управляли либералы и прочие американские шпионы, потихоньку распиливающие оборонку РФ с той скоростью, с которой можно это делать, не вызывая слишком громкого скандала. Но страной вроде правят патриоты, причём, не простые, а практикующие (спецоперирующие). Зачем это им? Хоть убей, не пойму.

 



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