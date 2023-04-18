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Московский листок

25 лет, с учетом средней продолжительности жизни - пожизненное

Опубликовано 18.04.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Мосгорсуд влепил Владимиру Кара-Мурзе-младшему 25 лет. Четверть века. Учитывая, что ему сейчас 41, то, с учетом средней продолжительности жизни - пожизненное.

Причем везде, не стесняясь, пишут - срок политику и журналисту. То есть за политику и журналистику, в которой обнаружилась государственная измена. Хотя никто не поручал Кара-Мурзе никаких государственных секретов на сохранение. И на сторону врага он не переходил - нельзя же считать переходом на сторону врага выступление в палате представителей штата Арканзас.

Руководство "нежелательной организацией" - это вообще вопрос к законодателю. Законы должны быть написаны так, чтобы исключать двойное толкование. А тут - "нежелательная организация"... Кому нежелательная? Чем нежелательная? Одного слова явно не хватает. Не запрещенная, экстремистская, террористическая, а "нежелательная"... Давно должны были вступиться Конституционный и Верховный суды.

И "фейки"... В законе есть определение "клеветы", то есть заведомо ложной информации. Ключевое слово - "заведомо". Заведомость надо доказывать, причем стороне обвинения. Не случайно поэтому еще в советское время за клевету практически не приговаривали.

А что такое "фейк"? Если это ошибка, то может и случайная, нет преступного умысла, а значит, и состава преступления. За что наказывать?

И потом - суд проходил в закрытом режиме. Почему? Ведь ясно же, что не "штирлица" поймали, а судят публичного и известного человека, вяс деятельность которого носила принципиально открытый характер. Сейчас Герман Геринг, выступавший в открытом суде над Георгием Димитровым, наверно, в гробу задает вопрос: "А что, так можно было?"

А.Б.

 



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