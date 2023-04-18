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Московский листок

Переводы Агаты Кристи на французский язык отцензурируют

Опубликовано 18.04.2023 в разделе комментариев 0

цензура ес
Переводы Агаты Кристи на французский язык отцензурируют

Из книг английской писательницы уберут характеристики внешности и происхождения персонажей, «считающиеся оскорбительными», как уже сделал издательский дом HarperCollins Publishers.

Ранее Telegraph сообщал, что из романа Агаты Кристи «Карибская тайна» редакторы убрали отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. В романе «Смерть на Ниле» (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон про «отвратительные» глаза и носы группы местных детей. Также из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл и два рассказа» убрали слово «индийский».

Ну да, я еще помню, как из романов о Шерлоке Холмсе убирали всякое упоминание о службе доктора Ватсона в Афганистане...

А с другой стороны, так и "Майн Кампф" можно издать, только обрезать чуть-чуть...

С третьей же - все жду, когда рука цензуры доберется до Библии. Уж там есть где разгуляться...

А.Б.



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