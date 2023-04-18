Пенсии растут, но медленней, чем вымирают пенсионеры

В 2022 году страховые пенсии россиян выросли почти на 20%. С учетом индексации с 1 января 2022 года на 8,6% и с 1 июня 2022 года на 10% средний размер страховой пенсии по старости на 31 декабря 2022 года составил 19 808,28 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера - 20 842,21 рубля. Об этом говорится в докладе Счётной палаты России, посвященном исполнению бюджета Пенсионного фонда России за 2022 год.

Почему государство стимулирует пенсионеров не работать - это отдельный вопрос, особенно на фоне дефицита рабочей силы на рынке труда. Мне кажется, было б логично доплачивать пенсионерам за то, что они еще работают.

Особенно на фоне заявлений, что в действующей армии не хватает того и сего. Ну так наращивайте производство, в том числе и за счет привлечения рабочей силы... Нет, одновременно стимулируется сидение пенсионеров по домам.

И второе - можно ли прожить на пенсию, которую государство сейчас платит? А с другой стороны, люди не хотят и потерять грошовую прибавку "за безделье".

А.Б.