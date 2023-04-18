Призывников будут отлавливать по камерам видеонаблюдения

Cистема видеонаблюдения в Москве используется, чтобы определить место жительства призывников, рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Как объяснил военком, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.

Кроме того, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают военкоматам определить, где обучаются призывники.

То есть на добровольную явку призывников надежды мало? Надо фиксировать, следить, отлавливаать...

Я бы, пожалуй, вочспользовался старым проверенным способом - объявлял награду за поимку призывника. Сразу появились бы хедхантеры, сидели бы в кустах в засаде, и вручали бы повестки. В случае сопротивления - силой...

А.Б.