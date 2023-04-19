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Московский листок

Будённого 16. Подготовка выселения оборонщиков

Опубликовано 19.04.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Будённого 16. Подготовка выселения оборонщиков

17 апреля 2023 года прошло очередное заседание Измайловского суда по иску ДГИ к жильцам дома 16 по проспекту Будённого.

Напоминаем, сначала жильцов дома, работников оборонного завода «Салют», долго и методично гоняли по кругу. В ДГИ говорили — для заключения договора соцнайма нужен финансово-лицевой счёт. В МФЦ говорили — для оформления финансово-лицевого счёта

нужен соцнайм. А потом на всех подали в суд на выселение. Причём, именно сейчас, когда работники «Салюта» трудятся по 6 дней в неделю, а периодически по 16 часов в день над оборонным заказом (продукция завода – двигатели для военных самолётов).

Отметим, что у чиновников есть веские причины для подобного поведения, а именно — те комнаты, которые удалось освободить от жильцов на предыдущих стадиях процесса (стадиях морального давления) теперь висят в интернете на продаже по ценам от 3.5 до 5 млн. (конечно, скромненько, но чиновникам всё равно приятно).

В ходе суда был заслушан представитель ОДК «Салют» (напоминаем, «Салют» был приватизирован и вошел в состав ОДК, которая в свою очередь входит в состав госкорпорации «Ростех»).

Представитель ОДК рассказал, что дом находился в ведении «Салюта» до 2015 года, а потом прекратил находиться, потому что в состав приватизированного имущества не может входить жилой фонд. Представитель ОДК подтвердил, что платежи до 15-го года взимались.

На вопрос защитника жильцов дома — «в каком порядке и с чьего разрешения проводилось вселение, было ли руководство в курсе?» — представитель ОДК заявил, что документы были утеряны, поэтому подтвердить он ничего не может.

На вопрос судьи, обратившего внимание, что с жильцов взималась квартплата, представитель ОДК ответил, что да, наверное, законные основания для вселения были, но поскольку документы утеряны, он подтвердить ничего не может.

А теперь обратите внимание — на оборонном предприятии могут просто ВЗЯТЬ и утратить большой пласт документов. Причём, данное предприятие выпускает не черенки к сапёрным лопаткам. Данное предприятие выпускает двигатели для истребителей!! Интересно, чертежи оных двигателей у них тоже периодически теряются неведомо куда (на радость всем иноагентам) или такое только с документами, подтверждающими права граждан, происходит?

Далее заседание было перенесено в связи с тем, что на запросы, поданные по инициативе адвоката (в ОДК, ДГИ, управу, БТИ и другие городские инстанции, имеющие отношение к проблеме) до сих пор не поступили ответы. Отписаться изволили только из совета муниципальных депутатов, да и то, только то, что у них документов нет.

 

В связи с этим заседание было перенесено на 5 июня, понедельник. Начало в 10-30.

Есть некоторая надежда, что к этому времени городские органы соизволят ответить.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:главное
Ivo написал 19.04.2023 10:32
Это просто великолепно. Кацапская оборонная промышленность множится на нуль. Ядовитая гнида укусила и отравила саму себя.
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