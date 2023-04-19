Илон Маск не понимает главного

Народ волнуется

Прочёл, что 5 апреля 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные социологического опроса об отношении россиян к нейросетям – на фоне войны с Украиной ну, очень актуально!

Выяснилось, что эта тема ближе мужчинам (17% мужчин хорошо осведомлены против 7% осведомлённых женщин), а также молодежи: среди 18-24-летних каждый третий хорошо разбирается в этом вопросе (35%), и среди 25-34-летних — 17%. С возрастом осведомленность падает: в старшей возрастной группе только 3% заявляют о знании нейросетей, а 56% признались, что впервые услышали об этом.

Я, надо сказать, отношусь к этим 56%, но я и не собираюсь разбираться в подробностях – мне достаточно философского анализа этой темы. А он требуется, поскольку по данным того же ВЦИОМ: «Те, кто положительно относится к нейросетям, чаще говорят о возможности замены творческих профессий технологиями — 29% (vs. 13% среди настроенных в отношении нейросетей негативно)».

Что касается возможности замены искусственным интеллектом «творческих профессий», то это от того, что знатоки «технологий», умеющие даже использовать «vs.» вместо русского «против», просто не понимают, что такое творчество.

Правда, ещё раньше прочёл новость, которая, видимо, и вынудила ВЦИОМ провести опрос на эту тему: «Создателям искусственного интеллекта (ИИ) необходимо остановить исследование мощных систем. Открытое письмо с таким призывом появилось на сайте организации Future of Life 28 марта. Его подписали в том числе глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк… Составители письма обращают внимание на то, что по результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества». А 17 апреля Илон Маск пояснил свои опасения: ««Это может быть куда опаснее, чем ошибки в проектировании самолета или при обслуживании производства. Каким бы малым не казался этот риск, он нетривиален и таит в себе потенциал к разрушению нашей цивилизации».

Что так, то так! Однако не в самом ИИ дело. Илон Маск «со товарищи», конечно, в этом вопросе собаку съели, но в данном случае они не там опасность ищут!

Искусственный интеллект как инструмент оглупления

Искусственный интеллект создаётся уже лет 300, правда, он создаётся не на базе компьютеров, а на базе мозгов (умственных способностей) людей. А «программистов» этого «человеческого» ИИ называют «учителями» и «преподавателями» латинской системы образования.

Но сначала о том, чем, собственно, является этот искусственный интеллект (ИИ), которого боится Маск?

Миллиардер Уоррен Баффетт рассказал, когда Билл Гейтс делал рекламу чат-бота ChatGPT, Баффетт предложил Гейтсу с помощью этого искусственного интеллекта перевести песню «My Way» на испанский язык. «Через две секунды получились замечательные рифмы», — подтвердил Баффетт. И Гейтс сообщил ему, что недостатком искусственного интеллекта является то, что он не умеет шутить, но зато «может рассказать, что прочитал все книги, все юридические заключения».

Итак, есть очень быстродействующий компьютер (сеть компьютеров), который по заданному ему вопросу или команде быстро находит то, что требуется тому, кто запрашивает данную информацию у этого компьютера – у этого ИИ. К примеру, как показано в данном случае, к тексту английской песни найти рифмы. Найдя информацию, ИИ выводит её на экран, либо даёт соответствующую команду исполнительным механизмам.

Однако для такой работы ИИ, ту информацию, которую ИИ обязан найти, сначала нужно в систему ввести, то есть загрузить в память данного компьютера или Сети соответствующие файлы. И в добавок к этим файлам информации загрузить и файлы программ обработки такой информации, чтобы можно было получить какую-то новую информацию.

Вот, к примеру, в ИИ ввели фото В.В. Путина 1991 года, затем ввели программу старения людей, и ИИ выдал фото, как тот (настоящий) В.В. Путин, выглядел бы в 2023 году. И это фото очень убедительное.

https://ic.pics.livejournal.com/ratrussian/86155413/1256921/1256921_original.png

При этом смысл того, что ИИ сделал или сообщил, сам ИИ не понимает. Он не понимает, к примеру, что вот таким старением доказал отсутствие настоящего Путина в Кремле.

Нет, ИИ может и сообщить смысл выданной им во вне информации, но только в случае, если ему подробности поиска этого смыслы, опять-таки, ввели программисты специальной программой, скажем, ввели, что настоящий Путин исчез из информационного пространства. Но сам ИИ и такой вывод сам «понимать» не будет - ИИ и при наличии такой программы и этот смысл расценит, как обычную информацию.

Есть ещё коренное отличие ИИ от человека. Человек ищет нужную для него информацию в двух случаях. В общем случае - она ему прямо или косвенно жизненно необходима – то есть его толкает на поиски страх инстинкта самосохранения. А в частном случае он получает удовольствие от факта нахождения нового факта – получает радость от творчества.

А искусственные интеллект? Он что – тоже боится умереть если не найдёт нужную информации? Он тоже получает радость от творчества?

И на сегодня даже не понятно, как к этим проблемам походить – в виде чего эти страх и удовольствие присутствуют в человеке, и как эти свойства придать компьютеру?

Мало этого, искусственный интеллект ищет ту информацию, которую ему задаёт пользователь или программа, и ищет среди той информации, которая у него в памяти. А человек при нахождении решения задачи пользуется ещё и всей информацией, которая поступает к нему через органы чувств.

Теперь о человеческом искусственном интеллекте.

Что делает с человеком латинская система образования? Латинская система образования требует от человека не самому искать информацию, нужную человеку для жизни, а получать эту информацию от учителей, в общем случае - преподавателей информации. Информации как бы нужной этому человеку, а на самом деле нужной только учителям и преподавателям для получения денег за обучение.

В латинской системе образования учителя и преподаватели грузят в память обучающихся информацию, которую потом учащиеся в ответ на ключевые слова вопросов на экзамене извлекают из своей памяти и тупо вводят, скажем так, экзаменатору в уши. Или производят те действия, которым их обучили преподаватели. И за редким исключением (которым на сегодня можно пренебречь) массы обучающихся точно так же, как и компьютер, сами не понимают смысла той информации, которую они заучили, не понимают смысла своих действий, соответственно, они не способны самостоятельно применить заученное в жизни. Не способны применить в случае, когда ответ на поставленный им жизнью вопрос не записан в их память по требованию учителя.

В результате такого образования получаются люди, которые самостоятельно ничего не способны понять в мало-мальски сложных случаях, а могут только воспроизводить заученное. А в сложных случаях поступать, «как все».

Вот, к примеру, покажите таким людям вот эти две фотографии, и они будут с пеной у рта доказывать, что это один и тот же человек, просто Путина «ботоксом накачали».

https://4tololo.ru/sites/default/files/images/20182807121205.jpg

Почему массы так утверждают? Потому, что у них на базе (изначально человеческого) ума, учителя и преподаватели создали искусственный интеллект, в котором записана программа – «все не могут ошибаться». Вот они этой программой и пользуются. Программа «это разные люди, поскольку у них разные лица», тоже в их мозги записана, но они её пользоваться не умеют. Вот они и блеют про ботокс.

Или, скажем, в Сети доцент, астрофизик Владимир Сурдин, имеющий свой канал со 140 тысячами подписчиков, считается очень умным и востребованным для различных интервью. И вот меня как-то переадресовали на его разглагольствования по поводу внеземной жизни https://www.youtube.com/watch?v=_NNmH9LtfR4 (которую я слушать не стал), но, мне подсказали, что в конце этого сообщения (55 минута) его спросили, были ли американцы на Луне? И Сурдин, почти час болтавший о внеземных цивилизациях - о том, что никто не мог проверить, - вместо того, чтобы понятными людям фактами доказать, что американцы на Луне были, «доказал» это тем, что такою аферу, якобы, невозможно провернуть – типа об этом бы «все говорили».

А что ему делать? Сурдин это не человек в интеллектуальном смысле, а ИИ на базе человека. Эту программу о невозможности фальсификации высадки на Луну ему записали в память, и Сурдин воспроизвёл её в ответ на ключевые слова о Луне.

Вот вам пример искусственного интеллекта на базе человека – слов Сурдин знает немеряно, но совершенно не способен на даже предельно простой собственный анализ с научной точки зрения очень несложной проблемы.

Эти нынешние человеческие массы по своей сути уже являются копией искусственного интеллекта, только, так сказать, «на базе» человеческих мозгов.

Человечество этого собственного оглупления, понятное дело, не видит, в результате общество этих человеческих ИИ (такое «умное и всезнающее»), системой образования превращено в стадо овец, легко управляемых мерзавцами и аферистами.

Замена живых кретинов на идиотизм компьютерных программ

Да, ИИ на базе компьютеров будет превосходить этих людей с искусственным интеллектом по скорости извлечения информации из памяти компьютеров или Сети, посему ИИ на базе компьютеров без проблем может подменить этих людей на тех работах, на которых эти люди сегодня устроились. ИИ, скажем, оставят поэтов и художников без работы.

Но тогда, скажем, зачем нам депутаты Думы и члены Федерального Собрания, если компьютерный ИИ не только сам нажмёт на нужные кнопки голосования, но и по ключевым словам наболтает с трибуны или в какой-нибудь телепередаче типа «Соловьиный помёт» гораздо больше «умных» слов, нежели наболтают имеющиеся сегодня депутаты или сенаторы? Наболтает эти слова тому, кто от скуки соглашается сегодня и будет соглашаться в будущем слушать эту думское кукарекание, не имеющее никакого значения для общества.

А возьмите пример, прости господи, «судей России» - по факту тупых и бессовестных подлецов, отбираемых и назначаемых властью.

Для примера, уже не в первый раз даю сравнение с судьями-людьми - с судьями, избираемыми народом.

После начала Великой Отечественной войны, с целью пресечения паники и мародёрства, жизненно важным для СССР было усиление дисциплины, следовательно, в СССР от судов в это время требовалось ужесточить карательную политику. И с учётом военного положения в то время было бы понятно, если бы избираемые народом судьи ошибались и в спешке военного времени признавали виновным кого-либо при недостаточности доказательств.

Но вот пример.

В июле-августе 1941 г. судебная коллегия Мосгорсуда рассмотрела по первой инстанции дела 157 обвиняемых, и из них только 116 были ею осуждены (5 – к расстрелу). На 14 человек были прекращены уголовные дела, а 27 человек оправдано из-за отсутствия «достаточных улик». Запомнили соотношение? Избранные народом судьи признавали обвинение оправданным только в 74% дел.

Это вот реальный суд – суд реальных людей-судей.

А вот теперь то, что даже судом назвать нельзя, а скорее - судебным преступным сообществом.

По данным М. Ходорковского https://www.youtube.com/watch?time_continue=412&v=jJi-CvXNyUs (по состоянию на 2019 год) устроившийся в Тверском суде судьёй А.В. Криворучко за свою карьеру вынес 603 обвинительных приговора и ни одного оправдательного. Устроившаяся судьёй Замоскворецкого суда Н. Никишина за свою карьеру вынесла 409 обвинительных приговора и ни одного оправдательного. Устроившаяся судьёй Басманного суда Н. Дударь за свою карьеру вынесла 456 обвинительных приговора и ни одного оправдательного. Устроившийся судьёй Тверского суда С. Подопригоров (в понедельник приговоривший В. Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы) к 2019 году вынес 432 обвинительных приговора и ни одного оправдательного. Устроившийся председателем Хамовнического суда В. Данилкин к этому времни вынес 47 обвинительных приговора и ни одного оправдательного.

«Судья» Криворучко «судил» нас по делу Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) за организацию референдума. Вынеся нам обвинительный приговор, этот «судья» бесстрашно совершал преступление, запрещённое статьёй 141 УК РФ, которая за «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме», требует отправлять мерзавцев-преступников в места лишения свободы сроком на 5 лет. Криворучко не отправили в заключение – власть специально подбирает в «судьи» мерзавцев и Криворучко ей необходим.

И вы посмотрите вообще на всех «судей» в России – это же все «криворучки», всё те же искусственные интеллекты. Эти «судьи» же уже и не слушают не только подсудимых, их адвокатов или тех, кто подаёт иски против власти, а вообще никого – им так заложили в программе при их назначении судьёй. Зачем им кого-то слушать в ходе судебного процесса? Эти «судьи» в свои приговоры и иные судебные акты тупо переписывают обвинение прокурора или объяснение властей – вот и вся их умственная работа.

Так на кой чёрт такие «судьи» нужны? Компьютерный ИИ прекрасно с таким примитивным делом справится. Поставят в судах робота типа банкомата с названием «судья», прокурор сбросит им с флэшки обвинительное заключение и через секунду получит готовый приговор.

А врачи? Как сообщают специалисты, Минздрав России уже ввёл в практику лечения 12 тысяч «протоколов» того, как лечить все болезни. По факту это 12 тысяч компьютерных программ. То есть, вы жалуетесь врачу на плохое самочувствие, врач вводит информацию о вашей жалобе в компьютер, и тот выдаёт соответствующий «протокол лечения», в котором указывает название и количество лекарств, которые нужно вам дать. В 2020 году меня несколько дней именно так лечили в больнице «от коронавируса» – лечили от проблемы в лёгких. Так вот, за время моего лечения ни одни «врач» в больнице даже не пробовал выслушать мне лёгкие – у этих «врачей» и фонендоскопов не было. И лечили они просто: «компьютерная томография показала «матовое стекло», температура есть? По спущенному сверху протоколу пей вот такие таблетки, подставляйся под вливания вот такой жидкости и под уколы вот такого вещества! Температуры нет – выписывайся!».

На кой чёрт при таком «лечении» нужен врач в точном понимании этой профессии?

Я уж не говорю, что в первую очередь можно заменить преподавателей и учителей – с тем, что они делают, ИИ прекрасно справится. Эти же учителя и преподаватели с таким «обучением» справляются, так в чём проблема для ИИ?

Ещё 150 лет назад, французский психолог Лебон писал о лицах, получивших латинское образование: «Огромная масса дипломированных осаждает в настоящее время все официальные посты, и на каждую, даже самую скромную, официальную должность кандидаты считаются тысячами, между тем как какому-нибудь негоцианту, например, очень трудно найти агента, который мог бы быть его представителем в колониях. В одном только департаменте Сены насчитывается 20000 учителей и учительниц без всяких занятий, которые, презирая ремесла и полевые работы, обращаются к государству за средствами к жизни». Присмотреть за сбором кокосов в колонии владельцы дипломов уже не способны – для этого им ума уже не хватает. А учить других – запросто! Посему и ИИ вместо учителей и преподавателей вполне обеспечит получение диплома юриста или инженера тем же дебилам, которые получают эти дипломы сегодня после обучения у живых преподавателей.

Латинская система образование плодит из людей бюрократов – лиц, не способных вести мало-мальски сложную деятельность без указания начальников – без указания бюро. Они ни на что не способны без законов, указов, приказов, уставов и инструкций от начальников всех видов – от бюро (отсюда и бюрократы). Бюрократы – лица, желающие иметь над собою начальников. Вот ИИ и выступит конкурентом этим людям, выступит конкурентом бюрократам.

Не бывает ответственности без заранее предусмотренного наказания

И, как я его понял, Илон Маск именно этого боится – боится всего лишь того, что огромное количество людей из-за ИИ останется без работы и привычных средств к существованию. Илон Маск боится социального взрыва.

Вообще-то надо боятся, что эти тупые бюрократы, помимо инструкций от своих начальников привлекут для компенсации своей лени и тупости ещё и искусственный интеллект – сделают его своим начальником, своим бюро. И действия бюрократов для общества станут ещё убийственней, а сами они станут ещё тупее.

(Хотя, казалось бы, тупее уже некуда, к примеру, Россия начала войну с Украиной, а во всей России нет ни единого властного бюрократа, который бы послал на Украину войска убивать украинцев).

Так, что попытки Маска задержать вхождение ИИ в общество равносильны попыткам запретить топор, потому что топором можно убить. Нет, надо запретить убийство топором, а не сам топор.

И начать надо с ответственности, помня, что ответственность – это заранее предусмотренное наказание, и ответственность может быть только у человека - только человек может быть ответственным. Только человек!

В случае с искусственным интеллектом необходимо запретить не ИИ, а только обязательность ИИ – только «запретить бить людей топором». И этого мало! Необходимо запретить обязательность любого действия над людьми или обществом людей со стороны аналогов ИИ – со стороны законов, инструкций, различных правил и прочих руководящих указаний. Почему? Потому, что сами по себе законы и инструкции не несут ответственности за результат исполнения людьми их указаний и правил. Это всего лишь слова – слова не накажешь. А как вы накажете искусственный интеллект, если он, скажем, вызовет гибель тысяч человек? Отключите компьютер на месяц?

Поймите суть.

Вот врач пользуется протоколом лечения – да нет проблем! Пусть пользуется. Но если больному будет нанесён вред, то наказан должен быть врач, а не этот протокол. И «следование протоколу» - это для врача не оправдание! И тот, кто будет наказывать врача за этот вред пациенту, обязан плевать на то, чем там этот врач пользовался при лечении. Мог пользоваться, чем сочтёт нужным, – хоть спущенным с министерства протоколом, хоть молитвой. А за больного всё равно отвечает он – ЧЕЛОВЕК!

А вот судья вынес неправосудный судебный акт – и судья обязан быть наказан вне зависимости от того, на что судья ссылается. Не имел права исполнять никаких законов или указаний начальства, если они противоречили конституции – если они нарушали права граждан.

А вот эти «депутаты» в Думе и Совете Федерации приняли «стопятсот» законов. Да пусть примут хоть миллион законов или вообще ни одного! Но если большинство народа своей жизнью недовольны, то виновата в этом не нехватка законов – нет! Виноваты вот эти мудаки в Думе и Совфеде, посему они все обязаны понести ответственность за то, что народ своей, народа, жизнью не доволен.

Какую ответственность?

ИГПР ЗОВ считает, что вся Дума и Совфед обязаны сесть в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Это вот реальная ответственность! И эта ответственность уберёт из Думы мудаков, которые гадят на Конституцию России и творят в России все эти безобразия.

И вот именно это Илон Маск понять на способен, поскольку никогда не слышал об ИГПР ЗОВ.

Ещё раз – не искусственный интеллект является проблемой, а безнаказанность тех, кто будет ИИ пользоваться для любого действия над людьми или над обществом!