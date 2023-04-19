Украина покупает топливо у России, сообщает финская журналистка Оксана Челышева. Латвийские СМИ провели детальное расследование и установили, что в рижский порт доставлялись огромные партии российских нефтепродуктов, которые затем попадали на Украину. Такая схема действовала минимум до начала февраля, то есть до момента введения эмбарго на нефтепродукты. А сейчас, судя по всему, львиная доля импортированного "латвийского" автогаза по прежнему поставляется из РФ.

Танкеры NS Point и NS Pride поставляли топливо на латвийские склады PARS Termināls и Naftimpeks, откуда их забирали украинские компании. К примеру, из РФ еще 2 февраля доставили топливо в PARS Termināls в Ригу.

Танкеры, поставлявшие топливо в Латвию из РФ, принадлежат российской госкомпании "Совкомфлот". Речь идет о партиях бензина А-92 и дизтопливе на сумму €100 млн. Также в Латвию попадает российский автогаз, что не запрещено в пределах эмбарго на нефтепродукты.

Фактически российские компании поставляли нефтепродукты на Украину через Латвию.

Латвийские СМИ не назвали украинских сетей, которые к этому причастны. Список может быть очень широким. К примеру, дизтопливо Orlen Lietuva закупает даже "Укрзализныця". Ну и вся военная техника ездит на дизтопливе...

Orlen Lietuva также поставляет на Украину и автогаз. Литва и Латвия экспортировали на Украину около 8 тыс. т автогаза. А единственный производитель в странах Балтии — Мажейкяйский НПЗ (принадлежит Orlen) — может экспортировать лишь до 3 тыс. т автогаза. Недостающие 5 тысяч тонн, похоже, российские...

А.Б.