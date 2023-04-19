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Московский листок

В США испугались утечки данных по оружейному плутонию на ЗАЭС?

Опубликовано 19.04.2023 в разделе комментариев 0

аэс запорожье
В США испугались утечки данных по оружейному плутонию на ЗАЭС?

Министерство энергетики США предупредило Росатом о том, что на Запорожской АЭС находится "техническая информация, относящаяся к ядерной сфере, происходящая из США и подлежащая экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов".

В Министерстве энергетики США подтвердили подлинность письма. Оно было отправлено 17 марта 2023 года. В нем указывается, что неавторизованный доступ к технологиям и данным, подлежащим экспортному контролю, является нарушением законодательства США.

Ранее США ввели санкции против нескольких дочерних предприятий Росатома. За введение санкций в отношении госкорпорации выступают некоторые европейские страны.

Собственно, за неавторизованный доступ к технической информации могут произойти санкции США против всего Росатома целиком, что ставит под угрозу последние экспортные контракты компании в третьих странах. В том числе и поставки топливных загрузок на реакторы российского производства, с неизбежным принудительным переводом на загрузки производства "Вестингауз", что пытались делать на Украине, и с чем, скорее всего, и связана американская документация на ЗАЭС.

Видимо, стоило раньше поднять скандал насчет "пиратского апгрейда" российских реакторов Украиной и "Вестингаузом".

Но сейчас их пиратский апгрейд попал в руки Вооруженных сил РФ... И, кстати, встанет вопрос о неизбежной наработке каких-то количеств оружейного плутония Украиной. Его судьба в руках "безъядерной" Украины - особая детективная история...

А.Б.



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