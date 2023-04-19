Кара-Мурзу могут обменять

Редакционная колонка The Wahington Post сообщает о возможном обмене В.Кара-Мурзы на кого-то из американцев. Цитата:

"Соединенные Штаты должны признать г-на Кара-Мурзу незаконно задержанным, что облегчит ведение переговоров об обмене заключенными с Россией.

Г-н Кара-Мурза является постоянным жителем Соединенных Штатов, а его жена Евгения Кара-Мурза и трое детей являются гражданами США. Он явно соответствует требованиям для такого назначения, которого госпожа Кара-Мурза добивалась в течение нескольких месяцев. Она сказала нам, что г-н Кара-Мурза согласился бы на обмен, и напомнила, что диссидентов иногда обменивали во времена Холодной войны".

Ну что ж, вернулись ко временам, когда "обменяли хулигана на Луиса Корвалана" - это старинный стишок про Буковского... Правда, такие договоренности достигались на высшем уровне, а встречи Байдена с Путиным вроде бы не планируются... Да и Брежнева не объявляли в международный розыск, как уголовника.

А.Б.