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Московский листок

Кара-Мурзу могут обменять

Опубликовано 19.04.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Кара-Мурзу могут обменять

Редакционная колонка The Wahington Post сообщает о возможном обмене В.Кара-Мурзы на кого-то из американцев. Цитата:

"Соединенные Штаты должны признать г-на Кара-Мурзу незаконно задержанным, что облегчит ведение переговоров об обмене заключенными с Россией.

Г-н Кара-Мурза является постоянным жителем Соединенных Штатов, а его жена Евгения Кара-Мурза и трое детей являются гражданами США. Он явно соответствует требованиям для такого назначения, которого госпожа Кара-Мурза добивалась в течение нескольких месяцев. Она сказала нам, что г-н Кара-Мурза согласился бы на обмен, и напомнила, что диссидентов иногда обменивали во времена Холодной войны".

Ну что ж, вернулись ко временам, когда "обменяли хулигана на Луиса Корвалана" - это старинный стишок про Буковского... Правда, такие договоренности достигались на высшем уровне, а встречи Байдена с Путиным вроде бы не планируются... Да и Брежнева не объявляли в международный розыск, как уголовника.

А.Б.



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