В ООН заявили, что население Индии превысит население Китая к середине этого года

Численность населения Индии к середине 2023 года достигнет 1,4286 млрд человек, превысив население Китая, которое составит 1,4257 млрд человек. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Фонда ООН в области народонаселения.

Население Индии составит 1,4286 млрд, Китая - 1,4257 млрд. И дальше разница будет только нарастать.

Во вторник ряд ресурсов, в частности, World Population Prospects и Market Watch сообщили, что численность населения Индии уже превысила численность населения Китая. Но это не точно.

Тут надо сказать, что и по объемам ВВП Индия в мировых рейтингах следует за Китаем. Мы пока не называем Индию сверхдержавой, а по сути дело к тому. Ядерная держава, со своей космической программой, с огромным населением и соответствующей ему экономикой...

А.Б.