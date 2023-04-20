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Московский листок

Украина вроде начала давно объявленное контрнаступление на четырех направлениях

Опубликовано 20.04.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина вроде начала давно объявленное контрнаступление на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины начали давно объявленное контрнаступление на четырех направлениях. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телеканала «Рада».

На этом всё - я принципиально не комментирую события, связанные с СВО, поскольку делать это свободно не могу, а с ограничениями не хочу.

Перед началом СВО превентивно закрыли тысячи медиа-ресурсов, оставили только подконтрольные. В том числе и ФОРУМ.мск, который выходил с 1998 года. По какой-то причине моя страна перестала мне доверять. Вот уголовникам с иностранным гражданством - доверяет, а мне нет. Что поделать...

В результате публика переориентировалась на украинские источники и сообщения иноагентов, а официоз существует сам для себя и для распила бюджетных ассигнований. Мудрая политика - государство перестало доверять гражданам, а граждане - государству.

Политика кнута и пряника, только без пряников. Зато кнут вырос до каких-то умопомрачительных размеров...

 А.Б.



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