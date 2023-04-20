Украина вроде начала давно объявленное контрнаступление на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины начали давно объявленное контрнаступление на четырех направлениях. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телеканала «Рада».

На этом всё - я принципиально не комментирую события, связанные с СВО, поскольку делать это свободно не могу, а с ограничениями не хочу.

Перед началом СВО превентивно закрыли тысячи медиа-ресурсов, оставили только подконтрольные. В том числе и ФОРУМ.мск, который выходил с 1998 года. По какой-то причине моя страна перестала мне доверять. Вот уголовникам с иностранным гражданством - доверяет, а мне нет. Что поделать...

В результате публика переориентировалась на украинские источники и сообщения иноагентов, а официоз существует сам для себя и для распила бюджетных ассигнований. Мудрая политика - государство перестало доверять гражданам, а граждане - государству.

Политика кнута и пряника, только без пряников. Зато кнут вырос до каких-то умопомрачительных размеров...

А.Б.