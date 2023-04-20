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Московский листок

Германские автомобили - всё. Теперь только продукция "Порше" в варианте "Леопард"

Опубликовано 20.04.2023 в разделе комментариев 0

автомобиль сервис
Германские автомобили - всё. Теперь только продукция "Порше" в варианте "Леопард"

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон».

Производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. И на этом германские автомобили на российской земле закончатся.

Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме отверточной сборки в 2007 г. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку.

Предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год).

До простоя, который длится с марта 2022 г., на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan. Теперь, надо понимать, что-то другое...

 А.Б.



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