Бывшего замминистра культуры задержали в связи с мошенничеством

Бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову задержали в Москве в рамках расследования многомиллионных хищений по программе «Пушкинская карта», пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, экс-чиновница задержана, с ней ведутся следственные действия.

Ольга Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Курировала в том числе департамент кинематографии и цифрового развития, работу Российского фонда культуры. Освобождена от должности «по собственной просьбе» в сентябре 2022 года.

Программа «Пушкинская карта» была запущена годом ранее для просвещения подростков. По данным СК, в 2022 году с помощью фиктивных «Пушкинских карт» было похищено более 200 миллионов рублей.

Кто б мог подумать: окончила Ярославское музыкальное училище, Северный международный университет в Магадане - это чтоб высшее образование было, она уже тогда была директором музыкальной школы. С 2005 года в Минкульте, с 2013 директор департамента, с 2018 - замминистра.

Ну, теперь, видимо, обратно в Магадан...

Да, в общем, туда и остальных можно, места всем хватит.

А.Б.