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Московский листок

В тюрьму идут одни старики

Опубликовано 20.04.2023 в разделе комментариев 0

фашизм тюрьма
В тюрьму идут одни старики

Доля осужденных за уголовные преступления в России граждан старше 50 лет впервые с 2013 года превысила 10% от общего числа.

Число получивших приговор по уголовному делу мужчин-пенсионеров в 2022 году достигло 13,3 тыс. До этого оно не превышало 11,7 тыс..

Примерно треть от всех осужденных людей старше 50 лет составляют пенсионеры (31,2%, или 19 286 человек). Мужчин старше 60 лет в этой группе — 13 341, а женщин 55-летнего возраста и старше — 5945.

Я думаю, это напрямую связано как с ростом уровня и качества жизни в РФ, так и в особенности с улучшением пенсионного обеспечения.

А.Б.



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В тюрьму идут одни старики
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