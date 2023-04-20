Здравствуйте!

О! У этого выпуска еще до публикации ограничили монетизацию. Вооруженные силы Украины начали давно объявленное контрнаступление на четырех направлениях. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телеканала «Рада».

На этом всё - я принципиально не комментирую события, связанные с СВО, поскольку делать это свободно не могу, а с ограничениями не хочу.

Перед началом СВО превентивно закрыли тысячи медиа-ресурсов, оставили только подконтрольные. В том числе и ФОРУМ.мск, который выходил с 1998 года. По какой-то причине моя страна перестала мне доверять. Вот уголовникам с иностранным гражданством - доверяет, а мне нет. Что поделать...

В результате публика переориентировалась на украинские источники и сообщения иноагентов, а официоз существует сам для себя и для распила бюджетных ассигнований. Мудрая политика - государство перестало доверять гражданам, а граждане - государству.

Политика кнута и пряника, только без пряников. Зато кнут вырос до каких-то умопомрачительных размеров...

https://forum-msk.org/material/news/1...

А пока от родного государства мне, кроме осинового кола, ничего не полагается, публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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1. Германские автомобили - всё. Теперь только продукция "Порше" в варианте "Леопард"

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. В тюрьму идут одни старики

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Бывшего замминистра культуры задержали в связи с мошенничеством

https://forum-msk.org/material/news/1...