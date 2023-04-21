Требуем прекратить репрессии. Пикет у посольства Казахстана

20 апреля 2023 года прошёл пикет у посольства Казахстана.

Акция была организована активистами РКРП, ОКП, Трудовой России, Рабочего компаса, Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов. На следующий день эстафету пикетирования должна принять Революционная Рабочая партия.

После окончания мероприятия активисты попытались сдать следующее обращение:

«Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву

Господин Касым-Жомарт Токаев!

Участники пикета выражают протест по поводу силового задержания 11 апреля сотрудниками СОБРа 126-ти делегатов трудового коллектива «БерАли Мангистау Company» в Астане, которые приехали из Жанаозена в Минэнерго для проведения переговоров. Все эти рабочие в одночасье оказались уволенными потому, что их частное предприятие проиграло тендер на осуществление объёмов работ.

Всё же их «преступление» заключалось в том, что они ночевали с 10 на 11 апреля у здания Минэнерго и заявили о том, что никуда не уйдут пока их требование трудоустройства в государственную компанию «Озенмунайгаз» (филиал «КазМунайГаза») не будет выполнено. Данное требование руководством «КазМунайГаза» было признано неприемлемым, а в правительстве и Акорде санкционировали данный показательный арест с применением силы.

Сама же борьба трудовых коллективов Мангистауской области с менеджерами «КазМунайГаза», среди которых было много наёмных граждан стран Запада, началось еще в далёком 2008-м году, когда буровики выступили за пересмотр итогов приватизации их стратегического предприятия «Бургылау» Разведки Добычи, являющегося микромонополистом в отрасли. Весной прошлого года они же снова бастовали несколько месяцев с требованием к Минэнерго национализировать их ТОО, а еще с 2021-го лозунг перехода всех сервисных компаний обратно в состав государственной корпорации стал главным во время всех стачек нефтяников.

Поэтому борьба коллектива «БерАли Мангистау Company» стала олицетворением борьбы всех рабочих сервисных компаний, наплодившихся в результате приватизации и оптимизации вспомогательных предприятий в разные годы. Данные коллективы уже вдоволь наелись «прелестями свободного рынка», когда потеряли в зарплатах и социальном пакете, когда также постоянно находятся под угрозой увольнения в случае прекращения тендера.

Соответственно, то что в знак солидарности 11 и 12 апреля забастовали сразу рабочие как сервисных компаний, так и основного производства на нефтепромыслах в Мангистауской области, стало логичным и производным результатом государственных репрессий и подавления рабочего движения Казахстана и криминализации прав и свобод трудящихся на проведение забастовок и собраний. При этом несколько десятков человек было задержано и в самом Жанаозене после митингов 11 и 12 апреля.

В итоге более ста задержанных нефтяников принудительно выдворили из Астаны поездом в Жанаозен, но это не остановило борьбу. Вернувшаяся делегация рабочих «БерАли Мангистау Company» 14 апреля вновь заявили, что продолжат акцию протеста у офиса «Озенмунайгаза» с требованием трудоустройства их коллектива в данную государственную компанию.

С учётом того, что руководство национального оператора «КазМунайГаз» уже сообщило, что не пойдёт на уступки уволенным рабочим, неизбежно следует ожидать нового витка противостояния. В связи с чем велика вероятность новых репрессий и провокаций в отношении протестующих.

В связи с этим мы требуем:

- Выполнения справедливых требований коллективов сервисных компаний о включении их в состав государственной компании «КазМунайГаз», так как многие из них были ранее приватизированы и оптимизированы, что привело к падению уровня зарплат и социальной защиты!

- Прекращения практики задержаний бастующих и протестующих рабочих и безработных Казахстана!

- Прекращения практики проведения судов о признании забастовок незаконными и отмены прежних решений, повлекших массовое увольнение рабочих!

- Отмены положений Трудового Кодекса, делающих невозможными проведение забастовок и лишающих трудящихся Казахстана этого их фундаментального права!

- Ликвидации статей 157 и 402 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, карающих за участие, организацию и призывы к проведению незаконных забастовок!

- Отмены дискриминационных положения закона «О профсоюзах», несоответствующих нормам и ратифицированным конвенциям Международной организации Труда и признания независимых профсоюзов!

- Освободить лидера движения безработных города Жанаозена Ержана Елшибаева, осужденного в 2019-м году по сфабрикованному делу!»

Служители посольства впустили представителя протестующих. Затем служители посольства долго ходили между постом, у которого стоял представитель и канцелярией. В итоге принимать обращение постеснялись. Впрочем, официально сотрудники посольства заявили, что не могут принять обращение к президенту, потому что оно не сопровождается сопроводительным письмом к послу.

Такие дела.