О срочной необходимости Северной Армии

Автор этих строк предвидит упреки в «диванной стратегии» насчет заголовка, и насчет так называемой СВО. Мол, Кремль располагает стратегической разведкой, и пошли любители лесом. Но странно получается, и весьма. Если единороссовский Кремль такой умный, почему проспал появление бандеровского фашизма?!.. Почему оставил Херсон и Изюм?!.. Или, где двадцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест, смотря на которые, украинский мужик поддержал бы дружбу с Россией, и наплевал на запад?!.. Риторические вопросы. Поэтому, что понимать под методикой разведки, это еще вопрос. Это еще большой вопрос, кто профессионал, и подробнее ниже.

***

Разумеется, киевская хунта существует, пока воюет. Если не будет воевать, западное финансирование прекратится, и на свалку. Отсюда украинский кризис закончится только взятием Киева. А взять Киев можно только с севера, и стоит посмотреть на карту.

От добра добро не ищут. Если создать еще одну армию в Гомеле, - а это всего триста километров до Киева плюс-минус детали, - то для моторизированной армии такое наступление не проблема. Но более того, если разбомбить штаб-квартиры ВСУ и СБУ, остальная столичная буржуазия (и натовские спецы) обделаются от страха, и сбегут с кризисом управления. Но более того, если предложить столичному мелкому и среднему бизнесу такие-то преференции, — вот вам налоги меньше, чем у Зеленского, и прочее, - то, как не парадоксально для некоторых, киевляне не будут воевать. Столичные жители не дураки помирать за Бандеру. Они не быдло, и своя рубашка ближе к телу. Да плюс взятие аэропорта; и с зоной безопасности можно организовать уже сверхоперативную доставку войск, специалистов и ресурсов.

И в том-то и дело, что стратегический результат действий гомельской армии будет ГИГАНТСКИМ. Вся донбасская группировка ВСУ останется без тыла. Преимущества закапывания этой группировки в землю превратятся, наоборот, в могилы, потому что там и сдохнут. А если части группировки ринутся на помощь Киеву, то еще большой вопрос, добегут ли, тем более с блокадой киевских мостов через Днепр; а уж преследование с освобождением Донбасса, и остальными союзными войсками, обеспечено.

Поэтому создание северной армии назрело и перезрело. Без нее долбёжка об донбасские укрепления ВСУ будет долгой и кровавой. А первый блин комом вышел потому, и насчет киевско-черниговских боев, что хотели все и сразу. Нет уж, второй блин будет нормальным. И «парадокс» в том, что создание подобной армии решит и вопрос так называемого контрнаступления ВСУ. Если контрнаступление будет южным, то северная армия не встретит должное сопротивление вплоть до Киева. А если наоборот, то и встанет защитой. Поэтому без Северной Армии никак.

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Северная армия нужна при любом раскладе. Это нервный узел украинской кампании. Допустим, контрнаступление ВСУ увязло на юге, если уж кто-либо из наших патриотов верит в этот вариант фанатично. Но Зеленский может запереться в обороне даже с неудачей южного удара; и выковыривать его из донбасских нор, выстроенных за восемь лет, трудно. А будь северная армия с наступлением на Киев, другое дело. Норы остаются без тыла и управления. Или, опять-таки, Зеленский пойдет на «старую Россию». Но тогда нужда в Северной Армии безусловна тем более! Северная армия может ни то, что отразить удар; а ворваться на плечах разгрома ВСУ и в Киев, и что еще лучше.

То есть, автор не согласен не только с кремлевскими балалайкиными насчет направления контрнаступления ВСУ; но и с оппозицией в духе «рассерженных патриотов». Все оные говорят, - тот же Стрелков на «Авроре», - что северные удары на Брянск-Курск-Белгород будут отвлекающими, а вот южный удар Херсон-Бердянск-Мариуполь будет основным. Но диалектическое воспитание автора не дает покоя, потому что чует подставу. Какой военно-политический смысл для ВСУ в южном ударе?!.. Чтобы постоять на берегу моря, пока тебя долбят со всех сторон?!... И совсем другое дело – захват «старой России» наподобие взятия Брянска с Белгородом. Это может привести к массовому возмущению и подрыву единороссовского режима как максимум; а уж к обрушению рейтинга Путина в мире как минимум, и опять-таки чуть ниже. Вот это – смысл.

Ну, хорошо, если автор не прав, да и слава богу. Если южный удар будет, - но без входа флота НАТО в Черное море, — это стратегически выгодно России. Вот если ВСУ захватят Бердянск с поставками боеприпасов флотом НАТО, это не есть гуд. Но так как вход НАТО в Черное море маловероятен, тогда и южный удар превращается в одинокую авантюру. Даже допустим, ВСУ захватят Бердянск или Мариуполь с тяжелыми потерями; но фланги и коммуникационные линии останутся открытыми. И не сегодня, так завтра ничего не останется от ударной группировки. Поэтому, если южный удар ВСУ будет, пусть лезут.

Но все ровно наоборот, если южный удар будет отвлекающим, а северный основным. Тот же Стрелков заявил, что не верит в основной и северный удар, потому что, мол, Зеленский побоится разбудить русского медведя. Но, извините, это политический абсурд. Продвижение НАТО на восток и нужно для борьбы с русским медведем. В проверке мощи последнего и весь смысл. Поэтому, во-первых, задание запада по дискредитации мирового имиджа Кремля уже будет выполнено захватом части «старой России». Но более того, во-вторых, запад посмотрит… а существует ли медведь вообще. Может быть, одна видимость.

Ведь для защиты Брянска-Курска-Белгорода придется перебрасывать целую армию из внутренней России. (Еще раз, если не спохватиться, и не создавать северную армию заранее.) С Донбасса и юга, разумеется, брать нельзя, иначе все пойдет наперекосяк. И очень большой вопрос, - очень большой вопрос! - сможет ли гнилая единороссовская власть перебросить такую армию до падения областного центра. Такое импотентное дерьмо может вылезти наружу, что только одно это зачтется Зеленскому. Поэтому взятие региона «старой России» — это десять-ноль в пользу запада. Китай и подобные призадумаются резко; а огромный внутриполитический и внешнеполитический выигрыш команды Байдена будет безусловным. Одним словом, северное наступление ВСУ и может оказаться тем мальчиком, показывающим всему миру, что единороссовский король-то голый. Вот это – вполне вероятный военно-политический смысл.

На автор прав настолько, что даже все равно, если контрнаступление ВСУ будет южным, или его не будет вообще. Да без разницы – потому что Северная Армия нужна при любом раскладе! Хоть с уходом ВСУ на юг и с оперативным простором на севере; хоть с защитой Брянска-Белгорода и с опрокидыванием на Киев; хоть вообще с сидением ВСУ на месте - еще одна армия ВС РФ в направлении Гомель-Киев превращается в наконечник копья. Это единственно победная стратегия.

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И если единороссовский режим не способен создать такую армию… вот и вся правда! Вот и все обвинения в «диванной стратегии», и чтобы отвести стрелки. Не в смысле, что предложение неверно – а в смысле, что серпом по причинному месту. Работать, понимаешь, надо, а не на печи лежать. Но все же, хотя бы тезисно.

Для создания армии нужна четкая мобилизационная система. Поэтому нужен Совет Обороны (СО) из четырех отделов в виде Совета Национальной Безопасности (СНБ), Промышленно-Финансового Совета (ПФС), Социального и Государственного (ГС), и во главе с премьер-министром. (Военно-мобилизационная комиссия при правительстве, и наподобие ленинского Совета труда и обороны.) Автор писал об этом, но не было под рукой наглядных доказательств. Теперь, вспоминая Херсон и Изюм, оные имеются. И пусть СБ Путина-Патрушева существует, и вкупе с президентской администрацией. Но это, так сказать, бла-бла-бла. Иди и принеси. А вот кто будет работать непосредственно, об этом вопрос.

Хватит дурочку валять, и надо назначить Шойгу председателем всего СНБ с подчинением ему Росгвардии-МВД, ФСБ и МЧС с собственно МО. И Государственный Совет с Лавровым объединял бы все правительственные масс-медиа, дипломатию, юриспруденцию, проправительственные общественные организации, и даже внешнюю разведку. Социальный Совет объединял бы образование с медициной и социальным обеспечением; а Промышленно-Финансовый ясен из названия. Вот пусть молодой Патрушев и крутит им с выходом на папу – и пусть держит в ежовых рукавицах Сечина с Миллером и Набиуллину с Силуановым. Нечего сырье гнать за границу, а надо и агропрому скидки делать. А финансисты и банкиры пусть вообще умрут, суки этакие. Наиблагоприятнейший режим для оборонки и агропрома, мать иху. Никаких там дивидендов и прочей фуйни, и в столь тяжелые времена. Ну и, во главе с Мишустиным, чтобы тот контактировал с депутатами. И вот тогда, как это не удивительно для некоторых, можно было бы избежать катастрофу Херсона с Изюмом.

Комиссия СО присылается, допустим, в только что освобожденную Херсонскую область (Харьковскую, Сумскую и так далее). То есть, комплексно и заблаговременно, и в разы эффективнее ВГА. Человек от СНБ перетряхивает силовиков мигом, и ставит своих людей. Человек от Социального Совета разъясняет, что гражданину России положены такие-то выплаты, и в пику жестокой хунте. Человек от ГС берет масс-медиа и пиар в свои руки, а это мощнейшее оружие. Ну и, само собой, человек от ПФС организует банки и производство. А суть в том, что на этой базе можно начинать… мобилизацию местных мужиков уже в свои войска! Да, вот так быстро и мощно, и с созданием дополнительных полков. А почему бы херсонскому мужику ни пойти воевать против банды Зеленского, если нужна защита нормальной жизни?!.. Да и служебные оклады не помешают. Главное, быстрая и четкая организация.

Ан нет! ВОПИЮЩИЙ БАРДАК! Зеленский отбивает территорию, и гребет народ в мобилизацию. Ему можно, а Кремлю почему-то было нельзя. Свои же сумские и одесские парни, выходит, воюют против союзных войск. Отсюда кардинальный вопрос. А где были мозги единороссов насчет понимания самого смысла СВО, и с соответствующей организацией в духе СО?!.. Дяденьки, а вы точно политические деятели, или так, на улицу прогуляться вышли?!.. Или вы не доверяли жителям Восточной Украины ИЗНАЧАЛЬНО, – но тогда вообще и нахрен было туда соваться, - или вы развращены до того, что, мол, победа будет на блюдечке с голубой каемочкой. Так что еще надо посмотреть, кто тут любитель, а кто профессионал.

А раз все пошло наперекосяк, то и другой расклад. Выходит, если единороссы не справятся – справится Советский Союз второго поколения. Вот он-то не побоится опереться на трудящихся Восточной Украины. Вот он-то организует Совет Труда и Обороны, и уже безо всяких президентов. Вот он-то организует мощную Северную Армию, да и вообще Красную Армию. Вот он-то и разобьет хунту со взятием Киева, и с сохранением жизни бойцов Донбасса.

Но начинать с чего-то надо, и хотя бы с СО и Северной армии. То есть, или умные единороссы начнут двигаться в сторону современного Советского Союза хотя бы постепенно, и с подобной организацией – или не будут двигаться вообще, и тогда автор не ручается за последствия.

***

Итого. Когда в союзных войсках друзья и товарищи, очень не хочется успокаивать их жен и детей на похоронах в случае бездарной военной политики. Очень не хочется. Отсюда неизбежные вопросы. Что-то вы, мужички в Кремле, мутите воду. Что-то у вас не клеится, но вы скрываете. А народ гибнет.

А не клеится, очень похоже, то, что мобилизационный потенциал единороссовской России оказался слабым. В разы слабее, чем думалось. Но тогда идея второго Советского Союза должна висеть над единороссами дамокловым мечом. Если что, то имеется, так сказать, и запасной вариант. А если оный не нравится нынешней власти, это только ее проблемы.

Но тогда нужна хотя бы простенькая студия с хорошей камерой автору, чтобы продвигать идею. Нужны деньги. Кто не верит автору – да, блин, как еще доходчивее писать. Кто предлагает лучше, – да пожалуйста, излагайте, - и автор высылал бы энную сумму сам. Но в том-то и дело, что автор смотрел и множество каналов на тему СВО, и читал-смотрел «телеги» … неправильно! Или крайность голых фактов, - стрельнули туда-то, убили столько-то, - или крайность всего обо всем а-ля 60 минут. Нет уж, если по-взрослому, Бахмутом да Соледаром раз в полгода не обойтись! Одним напором ЧВК Вагнер не победить. Результат будет только в случае создания и наступления СЕВЕРНОЙ АРМИИ на Киев, и кульминация усилий всех союзных войск.

Но, очень похоже, единороссовский Кремль и не думает об этом. Мол, измором возьмем, топая от Донбасса.