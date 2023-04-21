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Московский листок

Страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров

Опубликовано 21.04.2023 в разделе комментариев 0

торговля бизнес
Страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров

Сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Ранее в пятницу министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Символично.

А чем это в принципе будет отличаться от состояния войны?

Дипломатических отношений уже практически нет. Границы закрыты. Права граждан РФ в странах ЕС отсутствуют. Финансовых отношений нет. Права собственности не признаются...

Разве что западным оружием пользуются не солдаты регулярных армий, а украинские войска при участии добровольцев из всех стран Запада.

И что должно удерживать стороны от дальнейшей эскалации конфликта?

Вчера слушал Фельштинского о необходимости нанесения ударов по Москве. Очень аргументированно рассуждает товарищ. Видимо, рано или поздно попробуют... О последствиях не говорю. Говорю о том, что ничего не останавливает...

 А.Б.



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