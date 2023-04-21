Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно

С начала февраля польские аграрии активно протестуют против ввоза в страну сельхозпродукции с Украины. В Польше оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта. Оно ненадлежащего качества, но поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, из-за чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

По официальным данным, за 2022 год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.

На фоне протестов Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна и некоторых других продуктов сельского хозяйства. Затем такие же решения приняли Венгрия, Болгария и Словакия.

Интересно, а как с поступлением польских яблок и огурцов на российский рынок, где они напрочь убивают местных производителей? Сейчас не поступают, а ранее - в огромных количествах, в Рязанской и Тульской областях яблоки так и оставались на ветках, их даже убирать было невыгодно...

Ну и вопросы о свободном рынке. Украину так ждут в Европе... Но только без продукции, которую она производит. Промышленность уже очень кстати убита, осталось добить сельское хозяйство. И можно принимать хоть в ЕС, хоть в НАТО.

А.Б.