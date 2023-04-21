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Московский листок

Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно

Опубликовано 21.04.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно

С начала февраля польские аграрии активно протестуют против ввоза в страну сельхозпродукции с Украины. В Польше оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта. Оно ненадлежащего качества, но поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, из-за чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

По официальным данным, за 2022 год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.

На фоне протестов Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна и некоторых других продуктов сельского хозяйства. Затем такие же решения приняли Венгрия, Болгария и Словакия.

Интересно, а как с поступлением польских яблок и огурцов на российский рынок, где они напрочь убивают местных производителей? Сейчас не поступают, а ранее - в огромных количествах, в Рязанской и Тульской областях яблоки так и оставались на ветках, их даже убирать было невыгодно...

Ну и вопросы о свободном рынке. Украину так ждут в Европе... Но только без продукции, которую она производит. Промышленность уже очень кстати убита, осталось добить сельское хозяйство. И можно принимать хоть в ЕС, хоть в НАТО.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 21.04.2023 11:17
Да не 3.14зди Баранов.Наше зерно ни когда поставлялось в ЕС.Наш рынок зерна это Африка,Китай,Индия и т.д.Что касается нашей промышленности,то отаком развитии высокотехнологичных отраслей в Украине,которое происходит сегодня не мечтали твои красножопые фантасты во главе со свинорылой тварью Кучеренко во время самых сильных запоев.В Украине создан ВПК уровня бывшего СССР.Более того.Даже Ядерный комплекс уровня бывшего СССР у нас будет создан,чего вообще не должно было произойти согласно конвенции о "Нераспространении ЯО".Специально для тебя сообщаю о том,что в Украине начато строительство нового самолета Ан-225 взамен того,что уничтожили кацапорылые твари,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков).Как ты понимаешь далее авиастронию развиваться будет не куда.Только улучшать уже существующие самолеты,чем мы и занимаемся во Львове (МиГ-29)и Запорожье (Су-27 и Су-25).Осталось запустить производство этих самолетов в новом дизайне и под новой маркой.Так это мелочи.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с Вами и поступят точно так же как поступили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что каким то непостижимым образом почти 300 лет считали вас,недочеловеков кацапорылых,мало того что людьми,так еще и практически нормальными.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине как мы так 300 лет могли ошибаться.
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