В стране огромный дефицит на IT-кадры

На начало 2023 года на отечественном рынке было около 59 тыс. открытых IT-вакансий, и потребность в специалистах постоянно увеличивается, утверждают в Минцифры. При этом конкуренция даже на позициях начинающих айтишников, остается крайне высокой.

В нынешнем году зафиксирован рост спроса на IT-кадры — по оценке правительства, сейчас айтишников ищут на 63% активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает газета «Коммерсантъ».

Казалось бы, куда проще - выпустить из тюрем соответствующих специалистов, как в ЧВК "Вагнер"... Кстати, так же можно покрыть дефицит врачей, медсестер, учителей...

А.Б.