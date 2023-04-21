Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А толстенькие архиереи в РФ - это совсем не обязательно благо для церкви...

Опубликовано 21.04.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
А толстенькие архиереи в РФ - это совсем не обязательно благо для церкви...

Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, на территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу, но затем разблокировали вход. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.

При этом все, что связано с СССР и коммунистической идеологией однозначно осуждается и даже преследуется в уголовном порядке. В том числе и гонения на церковь в советский период. А точно такие же гонения под другим идеологическим соусом - продолжаются.

Хотя известно - церковь процветает, когда бествует. И наоборот, слишком спокойное и благополучное житье ей противопоказаны.

Так что происходящее с РПЦ на Украине, конечно, безобразно выглядит, но с точки зрения именно церкви - скорее благо. Новые страстотерпцы, новые мученики...

А толстенькие архиереи в РФ - это совсем не обязательно благо для церкви...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
В тюрьму идут одни старики
В тюрьму идут одни старики
20.04.2023
"Полный Делягин" номер 69
"Полный Делягин" номер 69
16.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А толстенькие архиереи в РФ - это совсем не обязательно благо для церкви... (0)
В стране огромный дефицит на IT-кадры (0)
Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно (1)
О срочной необходимости Северной Армии (3)
Страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров (0)
Требуем прекратить репрессии. Пикет у посольства Казахстана (1)
В тюрьму идут одни старики (0)
В тюрьму идут одни старики (4)
Бывшего замминистра культуры задержали в связи с мошенничеством (2)
Германские автомобили - всё. Теперь только продукция "Порше" в варианте "Леопард" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss