Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, на территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу, но затем разблокировали вход. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.

При этом все, что связано с СССР и коммунистической идеологией однозначно осуждается и даже преследуется в уголовном порядке. В том числе и гонения на церковь в советский период. А точно такие же гонения под другим идеологическим соусом - продолжаются.

Хотя известно - церковь процветает, когда бествует. И наоборот, слишком спокойное и благополучное житье ей противопоказаны.

Так что происходящее с РПЦ на Украине, конечно, безобразно выглядит, но с точки зрения именно церкви - скорее благо. Новые страстотерпцы, новые мученики...

А толстенькие архиереи в РФ - это совсем не обязательно благо для церкви...

А.Б.