Современные «менеджеры»

С момента, когда дебильную советскую интеллигенцию допустили до властных кормушек СССР, и допустили с тем, чтобы она уничтожила государство, как защиту граждан, в обществе начало исчезать понимание того, кто такие руководители (управленцы) и чем они должны заниматься.

Понятно, что начав разговор о дебилах, рука тянется в первую очередь указать на как бы депутатов Думы, по факту управляющих страной законами. Ведь эти «управленцы» понятия не имеют, чем они обязаны заниматься, и что им полагается уметь. Эти тупые идиоты уверены, что они всего лишь петухи, и от них всего лишь требуется в некоторых случаях прокукарекать о том, что моча в голову стукнет, и после этого на ту кнопку голосования нажать, которую из Кремля укажут. И в их курином понимании вот эти их деяния очень, ну просто очень нужны народу России! И народ их должен за это осыпать деньгами и благами.

Кстати, средняя зарплата депутата за 2022 год, когда они разрешили неизвестно кому совершать преступление, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», возросла на 20% и превысила 500 тысяч рублей в месяц.

В умственном отношении недалеко от них ушли и единственный президент России, Борька Ельцин, и кукловоды артистов в роли президента, и министры и прочая паразитирующая на теле России властная сволочь.

Но я полагал, что уж те, кто реально управляет хотя бы экономикой, понимают, чем руководитель должен быть занят, но вот читаю в «Известиях»:

«За возвращение в экономику государственного краткосрочного (пятилетнего), среднесрочного и долгосрочного планирования с помощью современных автоматизированных систем управления высказалось большинство представителей промышленных предприятий (78,5%). Об этом говорится в исследовании ГУУ. Оно проводилось по заказу Министерства науки и образования в рамках проекта «ДНК России», который нацелен на поиск ценностных основ россиян.

В опросе участвовали 278 менеджеров высшего и среднего звена из крупных и средних промышленных предприятий. Из них 37% заявили, что внедрение государственного планирования необходимо во всех отраслях. 41,5% считают, что этот механизм нужен лишь в некоторых сферах, еще 13,3% респондентов уверены, что ни в какую отрасль его возвращать не нужно.

Речь не идет о возрождении госплана советских времен, а скорее о более серьезном стратегическом планировании для успешного развития экономики, пояснил «Известиям» руководитель исследования, советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев».

Только 37% руководителей твёрдо понимают, в чём смысл работы управленца??

Но тогда остальные – это неизвестно как попавшие на роль руководителя дебилы, тупо копирующие то, что они видели у руководителей до них, не понимая почему и зачем это делать.

И вот это привело меня к мысли повторить Главу 3 «Смысл работы руководителя» из моей книги для руководителей «Законы власти и управления людьми». Правда, я приводил примеры минимум 30-летней давности, на сегодня они уже не все понятны даже работникам экономики, посему вынужден был заново эту главу отредактировать.

Итак.

Содержание работы управленца

Точнее, это содержание любой деятельности человека, в том числе, понятное дело, и управленца. С этой точки зрения работа нашего ума - мыслительная работа - идет в три, следующих одна за другой стадии:

- оценка обстановки,

- принятие решения,

- действие.

После первых двух стадий мыслительная работа заканчивается действием: человек либо делает руками то, что решил, или идет, куда решил, или говорит то, что решил сказать, или пишет то, что придумал в ходе первых двух стадий.

А вот у управленца оценка обстановки и принятие решения заканчивается его приказом или иным распорядительным действием. Если опираться на законы управления людьми, то получим следующие подробности.

Оценка обстановки – это АНАЛИЗ поставленного или вставшего перед руководителем дела – его сложности и особенностей, анализ сил, вверенных руководителю подчиненных, подсчет наличных средств и резервов.

Принятие решения – это РАЗДЕЛЕНИЕ СТОЯЩЕГО ПЕРЕД ДАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕЛА на дела своих подчиненных и направление ресурсов для обеспечения подчинёнными выполнения ими указанных им дел.

Действие - оформление своего решения в приказную форму и ДОВЕДЕНИЕ ПРИКАЗА до подчиненных.

Конечно, если бы все было так просто, то на работу надо бы было ходить один раз в год.

На самом деле, дело меняется непрерывно: непрерывно меняются собственные силы – они то слабеют, то усиливаются, по каким-то делам подчиненных то возникают провалы, то появляются резервы, ресурсов где-то не хватает, а где-то появляется их избыток, собственное дело то оказывается сложнее, чем ранее виделось, то по делу находится эффективное решение, поэтому начальник работает непрерывно, и чем тяжелее дело, тем больше приходится работать – все глубже оценивать по своему делу обстановку, все чаще принимать корректирующие решения. Чем лучше начальник понимает дело, тем точнее он оценивает обстановку, тем точнее его первоначальные и последующие решения, тем, строго говоря, меньше их надо, тем они эффективнее и тем полезнее такой начальник для организации, поскольку благодарность (деньги) организации поступают не от тех дел, которые делают ее отдельные члены, а от того общего дела, которое за которое отвечает и которое делает начальник.

И вот теперь вопрос: как называется работа по оценке обстановки и принятию решения? Как называются первые две стадии умственной работы любого человека, и, в первую очередь, начальника?

Молодые люди уже могут этого и не знать, но люди в годах еще помнят – в Советском Союзе это называлось простым иностранным, но понятным для руководителей словом «планирование». Конечно, нужно было бы переименовать это слово в русское понятие «задум», поскольку задум – более понятен русскоязычному человеку, но раз уж так практика сложилась, то и «планирование» подойдёт.

Дело начальника заключается в разделении работы для своих подчинённых, а это и есть планирование: если начальник планированием занимается, значит он начальник, если не занимается, значит, в лучшем случае, паразит, а в худшем – вредитель.

Я уже много раз писал, что мой шеф во время работы на Ермаковском заводе ферросплавов - наш директор, ныне покойный С.А. Донской - был директором «от бога», но надо сказать, что у Донского было несколько пунктиков - несколько «больных мозолей», на которые не рекомендовалось наступать. Он, к примеру, был фанатом точности и не терпел никаких опозданий, причем, сам никогда и никуда не опаздывал, бывали, конечно, случаи, что настало время совещания, а он все еще в обкоме, тогда ровно в срок совещание начинал главный инженер или я, через некоторое время входил Донской, приносил собравшимся искренние извинения (причем было видно, что они искренние) и приступал к своим обязанностям.

И уж никакого спуску он не давал тем, кто опаздывал на встречу с ним, - тут он умел наговорить такого, что потом уже опаздывать к нему на следующую встречу не хотелось. И дело было не в какой-то его придури, а в точном взгляде директора на то, кто такой руководитель, и как-то раз Донской вполне резонно объяснил, что вся работа руководителя – это планирование, и если руководитель не способен на элементарное – на то, чтобы спланировать свое рабочее время так, чтобы не опаздывать на плановые встречи, то тогда какой он, к черту, руководитель?!

Так, что пора поговорить о том, что дает планирование экономике.

Планирование

В СССР мы имели вторую по мощности экономику мира - именно такую, которая могла САМОСТОЯТЕЛЬНО справиться с тяжелейшими разрушениями и потерями, нанесёнными СССР Второй мировой войной и обеспечить весь народ максимумом товаров и услуг на уровне обеспечения этими товарами и услугами самых передовых стран мира. Уже одно то, что в 70-х годах каждый второй летательный аппарат мира был советским, говорит о многом. Даже сильно парализованная в те годы бюрократизмом, экономика СССР была настолько сильна, что с ней не могла сравниться ни одна экономика даже самых развитых стран.

В чем была сила экономики СССР? В государственном планировании! И никакое хозяйство невозможно без планирования, если во главе его не стоит идиот.

Тогда в чем же был смысл тех «рыночных отношений», которые были внедрены в 90-е годы перестройщиками и либералами под радостные вопли интеллигенции СНГ? В учреждении безмозглости в СНГ – в ликвидации планирования! В тупой, административной, насильственной ликвидации системы планирования в стране - в тупой, административной, насильственной ликвидации осмысленности народного хозяйства!

Чему нам было учиться в плане организации экономики у Запада, если СССР десятилетиями не знал себе равных по скорости экономического развития, если даже социалистическая плановая Польша входила в десятку самых развитых промышленных стран мира? А даже сейчас она на 22 месте по объёму ВВП и на 46 по ВВП на душу населения.

Думаю, мало кто слышал в нынешней России имя Ли Якокки: у нас сейчас совсем другие герои. А между тем в 1986 году этот американец по опросам общественного мнения занимал в США второе место по популярности после президента Рональда Рейгана и был его яростным критиком, что никак не помешало Якокке и в 1987 году опять войти вместе с Папой Римским в десятку самых почитаемых в Америке людей. Но российский обыватель его не знает, так как по профессии Якокка из тех, кого пресса СССР начиная с 1989 года выставляет злобными врагами «экономических реформ». Ли Якокка – реальный командир реальной экономики - сначала он возглавлял «Форд Мотор Компании», а затем поставил на ноги обанкротившуюся корпорацию «Крайслер». Его репутация руководителя и экономиста столь велика, что существовало мощное движение по выдвижению Якокки на пост президента США. Это человек, который не учил других, как управлять экономикой, а сам успешно управлял промышленными империями, от благосостояния которых зависела жизнь нескольких миллионов граждан США.

Сам себя он считал убежденным капиталистом и принципиальным поборником свободного предпринимательства. «И я вовсе не хочу, чтобы правительство вмешивалось в деятельность моей компании, а если на то пошло, и всякой другой компании, - писал он. Но тут же добавлял: Почти все восхищаются японцами, их ясным видением будущего, налаженным у них сотрудничеством между правительством, банками и профсоюзами, их способностью использовать свои преимущества для неуклонного движения вперед. Но как только кто-нибудь предлагает следовать их примеру, в воображении возникает образ Советского Союза с его пятилетними планами.

Между тем государственное планирование отнюдь не должно означать социализм. Оно означает лишь наличие продуманной стратегии, сформулированных целей. Оно означает согласование всех аспектов экономической политики вместо разрозненного их выдвижения по частям, вместо негласной разработки их людьми, преследующими лишь свои узкогрупповые интересы.

Можно ли считать планирование антиамериканским понятием? Мы у себя в корпорации «Крайслер» ведем большую плановую работу. И так же действует любая другая преуспевающая корпорация. Футбольные команды планируют. Университеты планируют. Банки планируют. Правительства во всем мире планируют. Исключение составляет лишь правительство США.

У нас не будет прогресса, если мы не откажемся от нелепой идеи, будто всякое планирование в масштабе страны представляет собой наступление на капиталистическую систему. Эта идея внушает нам такой страх, что мы остаемся единственной развитой страной в мире, не имеющей своей промышленной политики».

Эти строки Ли Якокка написал в конце 80-х, а 9 июня 1994 года президент Казахстана Назарбаев заявил с удовлетворением Верховному Совету республики: «СССР ведь был сотворен на двух становых хребтах - плановой экономике и тоталитарной политической системе. И то, и другое разрушено...». Какой молодец!

Наиболее известным лауреатом Нобелевской премии по экономике был В.В. Леонтьев - американский экономист русского происхождения. Эту премию он получил за разработку способов планирования капиталистической экономики.

В начале перестройки он приезжал в СССР, просил, убеждал, уговаривал: «Не трогайте Госплан и Госснаб, не разрушайте то, что кормит и содержит страну!». Но кто мог его слушать? Секретари обкомов, уже обзавевшиеся счетами в западных банках и «хатынками в Канаде»? Разве он был нужен дорвавшемуся до власти тупому и продажному бюрократическому аппарату СССР? Его тупой интеллигенции, устраивавшейся для паразитирования в «науку»? Эти преступные мерзавцы всё разгромили, все уничтожили - могучую страну, мощную экономику. И теперь в России, если где-то что-то вдруг обнаруживает тенденцию к росту, скажем, цены на энергоносители, то при чем тут правительство, если оно народным хозяйством принципиально не управляет?

Ни одно предприятие никогда не действует без плана. Раньше, не действовало. Что значит, повторю, разделить дело между подчиненными? Планировать! И это везде, в любой стране, на любой фирме. У американцев даже поговорка есть: «If you fail to plan you plan to fail - если у вас провал с планированием, то вы планируете провал».

Система планирования в государстве никак не связана с формой собственности. Если капиталист согласен стать в плановую схему, то этому ничего не препятствует и, кстати, официально частные и самостоятельные предприятия очень часто включены в плановые схемы промышленных концернов и работают на план этих концернов. Этим обеспечиваются максимальные прибыли концерна, за счет которых он развивается, как развивался СССР. И, конечно, никакой анархии, никаких идиотских «рыночных отношений» внутри концерна нет - план и только план! Но это опять-таки только до уровня фирм и концернов.

Выше в подавляющем большинстве случаев процветает рыночная анархия, хотя эта анархия у умственно развитых правительств несколько обуздывается, но с единственной целью - не допустить падения собственного производства. Куда денется продукция этого производства, кто ее купит, западные правительства не интересует. Задачу обеспечить товарами весь свой народ, которую ставило перед собой правительство СССР, ни одно правительство Запада не ставит. Поэтому и государственного планирования в полном смысле этого слова там не существует.

А в случае необходимости помощи своим предприятиям, Запад действует (раньше действовал) с помощью правительственных фондов. Например, в 90-е годы в японском гастрономе меня удивили цены. Во всем мире тогда цена на сахар, как правило, была втрое выше цены на хлеб. Когда мне приходилось заниматься этими сделками, то в ленинградском порту тонна хлебного зерна стоила 90-110 долларов, а тонна сахара 280-310 долларов. Без сомнений, пусть и при других цифрах, но похожее соотношение должно было быть и портах Японии. А в японском гастрономе килограмм хлеба и риса стоил примерно 5 долларов, а килограмм сахара всего около 3 долларов. При этом получалось, что розничная цена сахара примерно в 10 раз выше оптовой, а хлеба - в 50 раз!

А суть здесь такова. Сахар в Японии не производится, а хлеб и рис Япония выращивает. Миллионы японцев, занимаясь этим делом, имеют доход, платят налоги, обеспечивают свои семьи и покупают трактора, сельхозорудия, другие товары, а морской флот зарабатывает, доставляя им топливо и удобрения. В Японии мало пахотной земли и фермерское сельское хозяйство высокозатратно: цена риса очень высока, возможно, он в десятки раз дороже, чем вьетнамский или китайский. Если позволить продавать на рынке Японии дешевый импортный рис, то покупатели будут очень довольны: каждый сэкономит на рисе кругленькую сумму. Но тогда японские крестьяне не смогут продать свой дорогой рис, и поэтому не станут его производить. Объем производства упадет и в производстве реальных товаров Япония станет беднее на 13-15 млн. тонн риса.

Ну и что, скажете вы, зато каждый японец станет богаче, покупая дешевый рис. Нет, он станет беднее. Ведь нужно будет назначать пособия крестьянам, оставшимся без работы, тракторостроителям, морякам и прочим, кто раньше обеспечивал своим трудом производство зерна- А взять средства на пособия можно только у тех, кто еще работает. Кроме того, нужно будет возместить ту часть поступлений в бюджет, которую раньше вносили крестьяне. Налоги на работающих возрастут и превысят экономию от дешевого импортного риса. Это естественно. Надо содержать армию, полицию, учителей, врачей, пенсионеров, и чем меньше работающих, тем тяжелее налоговое бремя на каждого из них.

Ведь если вдуматься, то налог платит не человек, а производимый им товар. И чем меньше товаров производит страна, тем больше налогов заложено в цене оставшихся в производстве товаров, и тем большие налоги платят их производители.

Скажем, завод, на котором я работал, во времена СССР производил миллион тонн продукции. Когда дорвавшаяся до власти толпа бюрократов развалила экономику СССР, покупателей продукции завода в СНГ почти не осталось, и хотя экспорт на Запад был увеличен вдвое, тем не менее общее производство сократилось наполовину. И это еще было хорошо, ведь множество предприятий тогда останавливались полностью и все расходы государства СНГ возложили на тех, кто еще производил товар, т.е. на оставшийся в производстве товар. Если у нас в СССР на рубль товарной продукции завода на налоги приходилось менее 5 копеек, а на зарплату 11,2 копейки, то в «суверенном Казахстане» в начале 90-х в рубле нашей продукции зарплата работников упала до 4,5 копеек! А вот все виды отчислений в бюджет, скрытые и явные, выросли до 50 копеек! И это, повторяю, естественно. Налоги платят не люди, а производимый страной товар.

Поэтому забота мало-мальски ответственного правительства любой страны - не снизить производство товара!

Если есть клочок земли, на котором можно что-то вырастить, нужно сажать, даже если стоимость продукции будет выше, чем на свободном рынке. Если на этом клочке земли ничего нельзя вырастить, то нужно везти туда туристов полюбоваться на это чудо и таким образом заставить землю работать. Любой явный или скрытый безработный - непростительный убыток.

В Японии это понимали. На рынке Японии никой стране не запрещали торговать своим рисом. Но на дешевый импортный рис были установлены такие таможенные пошлины, что его цена становилась выше цены отечественного риса и японский крестьянин мог спокойно работать, жить, кормить семью и платить налоги государству. Таким способом Япония защищает своих производителей. Это не плановая экономика, но уже и не анархия. Это осмысленные действия правительства по увеличению собственного производства всех товаров, хотя, конечно, далеко не планирование.

Эффективность плановой экономики. Промышленность

Экономика СССР, правительство СССР ставили себе цель обеспечить всем нужным весь народ СССР. Разумеется, эта задача решалась поэтапно и цели ставились последовательно: обеспечить всех хлебом, обеспечить всех мясом, обеспечить всех крышей над головой. Для достижения этих целей строились элеваторы, хлебозаводы, мясокомбинаты. Соответственно строились цементные заводы, домостроительные комбинаты, заводы по изготовлению оборудования. В более поздний период ставились цели обеспечить каждого радиоприемниками, черно-белыми телевизорами, и т.д. Соответственно подсчитывались население, число семей, срок эксплуатации бытовой техники, мощность заводов-производителей, доходы населения, цены на товары. И эти планы неуклонно выполнялись.

Для того, чтобы советские люди могли отдохнуть на юге, планировалось строительство дорог, аэродромов, самолетов, вагонов, автобусов, соответственно строились заводы по обеспечению материалами, комплектующими и энергией этих заводов, строились заводы по производству стали, алюминия, открывались угольные и рудные шахты, то есть делалось все, чтобы позволить каждому советскому человеку добраться в любой уголок своей страны без особых технических и экономических проблем. И эти планы неуклонно выполнялись.

К середине 80-х всё это было – советские гастрономы, забитые товарами, и списки обязательного ассортимента на их стенах, и продавцы, как каторжные, бросающие очереди покупателей тонны отечественных продуктов: круп, колбас, консервов и много того, от чего ломились полки магазинов. Промтоварные магазины были забиты советскими холодильниками, телевизорами, радиоприемниками, часами, костюмами, рубашками, тканями, и все это по вполне доступным почти для каждого ценам. И главное здесь не то, что цены были невысокими, это вторично, главное, что экономика производила почти все виды товаров, рассчитанных (спланированных) на покупку абсолютно всеми гражданами СССР, а не в расчете только на людей с деньгами, как на Западе. А ведь именно это и является истинным делом экономики для народа.

Я часто цитировал советского экономиста Алексея Пригарина, который по результатам исследования Хьюстонского университета сообщал, что если в 1861 году душевой национальный доход России составлял примерно 40 процентов по сравнению с Германией и 16 процентов по сравнению с США, то за целых 50 лет, к 1913 году разница только увеличилась и душевой национальный доход составил уже только 32 процента от уровня Германии и 11,5 процентов от американского уровня - Россия неуклонно отставала. В 1913 году на долю России приходилось лишь немногим более 4 процентов мировой промышленной продукции, в то время как ее население составляло 9 процентов от населения мира. Это означает, что на душу населения в России приходилось в два с лишним раза меньше продукции, чем в остальном мире, включая Азию, Африку и Южную Америку, т.е. самые нищие регионы мира.

Но вот в конце 1917 года к власти пришли большевики и в 1920 году, после победы в Гражданской войне начали преобразовывать экономику в плановую. И в итоге, даже после опустошительной войны доля промышленной продукции Советского Союза в мировом объеме с 4% в 1913 году подскочила до 14,5%. процентов. Это данные статистического сборника, который ежегодно готовит ЦРУ Соединенных Штатов. С точки зрения динамики это означает, что за 70 лет советской власти промышленность в СССР развивалась в 6 раз быстрее, чем в остальном мире.

На основе этих же американских данных, национальный доход СССР в 1985 году составлял 57 процентов от национального дохода США, а в пересчете на душу населения - 46,2 процента, но это вместо 11,5 процентов в 1913 году, то есть национальный доход в СССР за этот период рос в 4 раза быстрее американского.

Даже накануне уничтожения СССР его элитой и тупой интеллигенцией, развитие экономики СССР по-прежнему шло быстрее, чем развитие стран Запада. Так, за 1981-1985 гг. валовый национальный продукт СССР возрос на 20 процентов, США - на 14 процентов, Франции и Италии - на 8 процентов, ФРГ - на 6 процентов и только Японии - на 21 процент.

По никем не оспоренным данным ещё одного советского экономиста, А. Виноградова, СССР в конце 80-х производил 17,9 % мировой машиностроительной продукции, из них 22 % мирового производства металлорежущих станков, 46 % комбайнов, 11,3 % оборудования для пищевой промышленности, 63,2 % энергетического оборудования, 27 % самолетов, до 50 % военной техники, 21 % грузовых автомобилей, 4,8 % легковых.

В 1990-1991 годах СССР произвёл ткани 37,8 кв. м. на человека (для сравнения: ФРГ - 32 кв. м. на человека), причём, трикотажных изделий в СССР было произведено 22 % мирового - 2,5 раза больше Японии. В СССР производилось 27 % мирового производства кожаной обуви - это в 4 раза больше, чем на то время в КНР, в 6 раз больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в Японии.

В конце 80-х я много поколесил за границей. В то время от скуки я считал на дорогах встречающиеся советские автомобили и даже в ФРГ их было чуть ли не 10%, а в Югославии, граждане которой всегда имели возможность купить автомашину где угодно, советские легковушки составляли до половины всего легкового автопарка. В западных магазинах продавались советские телевизоры, часы, холодильники, швейные машинки, но поразил меня бутик в Милане – там продавались советские джинсы по цене «Ливай Страус»!

Приведу в пример завод, на котором я работал – Ермаковский завод ферросплавов. В 80-х мы, полностью освоили европейский рынок, получив на свои сплавы Бриллиантовую Звезду Качества от Торгово-промышленной палаты Люксембурга, и начали поставки своего ферросилиция в США. Ну и там в честной конкурентной борьбе (подтверждённой в судах США) остановили аналогичные заводы в Детройте.

И у меня вопрос к тем дебилам, кому не нравилось качество советских товаров, - а кто вам мешал поступить на любой завод СССР и добиться на нем производства товаров такого качества, какое вам нравится? Только не надо мне рассказывать про разделение труда – у меня есть основания полагать, что и в этом вопросе я разбираюсь лучше вас. Отвечу за вас: производству товаров любого, даже очень невысокого качества мешают: а) растущие из задницы руки; б) отсутствие извилин в мозгах; в) животная лень. Именно эти дефекты заставляют «специалистов» подаваться в критики экономики, в «учёные», а не в производители. Это факт.

В 1945 году закончилась невиданная по своей тяжести война, которая свела на нет все достижения экономики, достигнутые СССР в последнем предвоенном 1940 году. Но экономика СССР была плановой, поэтому через 5 лет, к 1950 году валовая продукция промышленности по сравнению с 1945 составила 189%, сельского хозяйства – 163%, и даже к лучшему по предвоенным показателям 1940 году эти числа были 173 и 99% соответственно. И это при наглом отказе США помочь в восстановлении разрушенного СССР – в войну союзника США.

Но зато, скажут мне, мы теперь имеем самые лучшие заграничные товары! Идиоты! Природу экономики не обманешь: чтобы иметь товары, неважно – свои или китайские, - свои товары нужно производить.

Это даже кот Матроскин знает!

Эффективность плановой экономики. Сельское хозяйство

До учреждения плановой экономики, состояние «рыночной»экономики царской России было таковым, что народные массы кормилась и объективно, и субъективно практически одним хлебом (о зерне для производства молока и мяса и говорить не приходилось), то есть Россия кормилась самым экономичным способом. Производительность труда в сельском хозяйстве была столь низка и товарность ее столь невелика, что в сельском хозяйстве работало почти 85 % населения страны.

Это означало, что Россия не могла развиваться, - не могла строить электростанции и заводы, не могла увеличивать свою экономическую и военную мощь, так как для всего этого требовались люди, а их можно было взять только из сельского хозяйства, но тогда оставшиеся крестьяне не смогли бы прокормить работающих в промышленности. Это был тупик. К концу 20-х годов товарность сельского хозяйства упала до 37 %: крестьяне съедали практически все, что выращивали сами, и два человека, занятые сельским трудом, были едва способны прокормить одного горожанина даже одним только хлебом.

Перед тем как перестройщики уничтожили СССР, в нем жило едва 5,5% населения мира, а в сельском хозяйстве работало только около 15% трудоспособного населения. И наше сельское хозяйство при крайне неблагоприятном климате в 1989 году произвело 11 % мирового производства зерна, то есть вдвое больше среднемирового показателя в расчете на душу населения. Производство хлопка составило 15% - почти в три раза больше этого показателя, картофеля 27% - почти в пять раз больше, сахарной свеклы - 36% от мирового уровня.

По производству продуктов питания на душу населения СССР прочно вошел в пятерку самых высокоразвитых стран мира, несмотря на то. что климат в СССР для сельскохозяйственного производства во много раз хуже, чем в любой из этих стран.

В 1989 году было произведено (килограмм на душу населения):

А теперь посмотрим на карту: Великобританию омывает теплый Гольфстрим и там растут пальмы, северная граница Германии находится на широте Смоленска и Рязани, все ее земли расположены на широтах Украины, север Японии южнее Астрахани, юг Японии - широты Египта, но с мягким морским климатом, северная граница США на 150 км южнее широты Киева; сама территория США - это настолько благодатная для сельского хозяйства земля по климатическим условиям, что наши крестьяне о такой и мечтать не могут. Что делать, СССР с географическим положением не повезло очень крупно: ни морей на границах, ни дождичка в мае.

Тем не менее, колхозное сельское хозяйство СССР со своих скудных земель обеспечивало граждан СССР лучше, чем США, Германия, Великобритания и Япония в среднем обеспечивали своих граждан. Это видно из последних двух колонок таблицы. Только по мясу отставание, но правительство СССР не собиралось останавливаться на достигнутом. Это западные страны считали, что у них уже все хорошо с питанием, а в СССР так не считали и разработали «Продовольственную программу» – план по полному обеспечению всеми видами питания, - которую перестройщики не дали внедрить.

Но и без этой программы сельское хозяйство СССР производило указанные в таблице продукты питания на 2200 миллионов калорий в год на душу населения. Это на треть больше того, что давали своим гражданам западные страны (1600 миллионов калорий), а по белкам на четверть больше (67,8 килограмма в год против 54,9 в среднем по США, Великобритании, Германии и Японии).

Некоторые читатели заметят, что у этих стран пусть земли и хорошие, но их мало, - не на чем выращивать. Ничего подобного! В США платятся огромные деньги фермерам, чтобы они не засевали свои земли и этим не сбивали высокие цены на продовольствие.

Причина в экономике. В СССР плановая экономика имела цель обеспечить питанием каждого, повторяю, каждого гражданина. А на Западе - только людей с достаточным количеством денег.

Врешь, - скажет мне читатель, насмотревшийся телевизора. - В СССР колбасы не было и все магазины пустые были! Но ведь сегодня колбасы в магазинах полно, что же вы ее не едите? По данным той же Счетной палаты России, потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 2001 году снизилось по сравнению с 1990 годом с 70 до 42 кг. ( в Москве со 105 до 65 кг.), молочных продуктов с 400 до 220 кг. (в Москве с 440 до 250 кг.)

За счёт производства курятины, производство мяса к 2015 году начало достигать объёма 1990 года, но производство свинины было всё ещё ниже производства в РСФСР, а говядины – чуть ли не в три раза ниже!

Если вы обратили внимание, то я совершенно не применяю понятие «социализм», и не потому, что застеснялся его, просто речь идет о государстве, как таковом, и строй этого государства для рассматриваемой темы не имеет значения. Ну, есть в России капиталисты, ну, жрут они какую-нибудь икру или устриц. Ну и пусть жрут, пропадет аппетит – пусть эти яства в задницу себе затолкают. Неужели они рыгать бы не смогли, если бы все остальные питались хотя бы, как в 1990 году?

Так что дело здесь не в строе и капиталистах, а дело в том, что государство не исполняет своих обязанностей по отношению к народу. Не исполняет своих обязанностей руководителя!

Последствия ликвидации планирования

Оцените и условия, в которых работало народное хозяйство СССР. На таких географических широтах и в таком климате в других странах люди либо вообще не живут, либо практически не занимаются сельским хозяйством. Две тяжелейшие разрушительные войны на своей территории, отвлекавшие огромные трудовые ресурсы и повлекшие за собой уничтожение национальных богатств. Только Великая Отечественная война унесла треть тех богатств, что накопили все наши предки начиная от Рюрика. Можно поражаться и восхищаться упорству наших дедов и отцов, которые в этих неимоверно тяжелых условиях воевали, строили и создавали. То же они делали в нашей истории и раньше, но именно плановая экономика существенно повысила эффект от их работы.

Советский Союз в те годы служил примером для всего мира, причем, даже Запад попытался тем или иным путем повторить советские методы хозяйствования. Но ведь нельзя слепо копировать, нужно понимать смысл того, что ты делаешь. Скажем, после войны изрядно обнищавшая Великобритания стала по примеру СССР национализировать целые отрасли экономики, не понимая, что в экономике СССР, главное не то, что она государственная, а то, что плановая. А для создания плановой экономики, повторяю, не имеет значения, какое это предприятие, государственное или частное. Главное, чтобы все предприятия действовали по единому плану, а не в слепой анархии рынка. В результате у англичан ничего толком не получилось, и гораздо более разрушенный Советский Союз отказался от карточек в 1947 году, а Великобритания - лишь в начале 50-х.

Сегодняшнее катастрофическое положение экономики России, ставшей сырьевым придатком и не способной на то, на что способна, скажем, КНДР, свидетельствует о превосходстве плановой экономики над всеми рыночными идеями.

Можно утверждать и объяснять всем, что человек будет жить, если будет дышать, а ведь может найтись и экспериментатор, который заткнет себе рот или перетянет шею петлей, чтобы посмотреть, что получится. Так и дебилы во главе России и их последователи: провели эксперимент, уничтожив систему планирования, и смотрят, что получится. Получилось то, что и должно было получиться: произошел катастрофический сброс производства, резко уменьшился выпуск всех видов товаров. И черт бы с ними, с этими подлыми идиотами, но посмотрите, сколько у нас, так сказать, «интеллектуалов-интеллигентов» непрерывно блеет о том, что иного пути, дескать, у России нет.

***

Сделаем выводы.

Что значит плановая экономика?

На любом заводе, в любом цехе, на любой фирме есть руководитель (директор или коллективный орган), который принимает на себя всю ответственность за дело предприятия, оценивает это дело, решает, как его лучше и с наименьшими затратами исполнить, и делит дело между своими структурными подразделениями. Это и есть планирование. Разница в экономике СССР и Запада заключалась именно в этом: экономика СССР управлялась из единого центра, а западная - нет. Ну и вопрос в тему.

Что значит настоящая работа командиров экономики – депутатов, министров, чиновников, – из чего она состоит?

Из планирования! Из задума своих действий. Без этого их работа является безмозглой суетой!

Других ответов нет.