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Московский листок

Зеленский подписал закон, которые запрещает давать географическим объектам названия, связанные с Россией

Опубликовано 22.04.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Зеленский подписал закон, которые запрещает давать географическим объектам названия, связанные с Россией

Теперь на Украине географическим объектам нельзя присваивать названия достопримечательностей России, городов и связанных со страной датами и событиями. Не говоря уже о российских деятелях, даже не политических, а культурных и исторических.

Например, в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины, который раньше был Кировоградом, переименуют 25 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом. В частности, улицу в честь Николая Чернышевского собираются переименовать в улицу Макеевскую, а переулок, носящий имя Александра Герцена, — в переулок Дмитрия Чижевского, члена забытой всеми Центральной рады, существовавшей на Украине в 1917–1918 годах.

Казалось бы, прямо как в песне: "А декабристы разбудили Герцена, кому мешало, что ребенок спит"?

Только скоро уже никто на Украине не поймет этого юмора. Идет переписывание культурного кода, хоть я и не люблю этого слова. Люди будут даже говорить на одном языке, а не понимать, о чем.

У нас тоже этот процесс идет, к сожалению. В итоге будет как в Египте или Ираке, где современные потомки великих культур вообще не имеют к ним никакого отношения. Но там на это потребовались тысячелетия, а современным модераторам истории хочется быстрей, за одно поколение...

Как это делается? Да тот же Кропивницкий: одновременно с местными выборами проводился опрос горожан по вопросу нового названия Кировограда; были предложены варианты Елисаветград, Благомир, Эксампей, Козачин, Златополь, Кропивницкий, Ингульск. Из 45,8 тысячи опрошенных (всего в городе проживает около 200 тысяч) 35 тысяч отдали предпочтение историческому названию Елисаветград. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной Раде Украины переименовать Кировоград в Кропивницкий - в честь провинциального актера и драматурга...

Или вот сейчас у всех на слуху Артемовск, хотя даже у нас стали чаще говорить Бахмут. Спроси, почему Артемовск? Не ответят... А ведь Артем - потрясающая личность. Даже в Австралии помнят "Большого Тома", создававшего Австралийскую социалистическую рабочую партию. Хотя погиб совсем рано, в 1921 году при испытаниях аэровагона (!) А по ходу стал, по сути, создателем Советской Украины. А на Украине - Бахмут... Какой еще Артем?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться на виселице
пока шейка не перегниет от тушки! написал 22.04.2023 10:23
ВсЁ верно делают украинцы - российская ***** и падаль в Украине показала всЁ свое звериное нутро - от российских названий необходимо избавляться.
От руска языка тоже надо избавляться всем постсоветским сранам иначе станешь зверем, насильником, людедом.
Блядорусь и Рашка должны стать изгоями и распасться!
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