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Московский листок

Европа готовится к ядерному противостоянию

Опубликовано 22.04.2023 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
Европа готовится к ядерному противостоянию

Наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также возможное стремление США к изоляционизму в будущем, вынудит страны Европы создавать собственное ядерное оружие, пишет американское издание Politico.

«Снижение глобального доверия к ядерному зонтику США, который может в любой момент исчезнуть, подтолкнет страны Европы к разработке национальных решений в области ядерного оружия», — сообщается в материале издания.

Там добавили, что все это приведет к концу Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшей потере контроля над ядерным оружием.

На данный момент ядерным оружием в Европе владеют исключительно Франция и Великобритания, хотя американские атомные бомбы находятся в Германии, Голландии и Турции.

Существующий уровень технического развития позволяет почти всем европейским странам создать ядерное оружие, а Румыния и Украина уже имели свои военные атомные проекты. Как говорится, могут повторить...

А.Б.



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