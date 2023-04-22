Как выяснилось, эпидемии кори не нужно бояться

В Роспотребнадзоре сообщили, что охват иммунизацией против кори в среднем в России составляет более 95%.

В ведомстве добавили, что такие показатели исключают риски эпидемического распространения заболевания.

А вообще о чем тогда были всякие заявления предыдущего периода?

Корь вообще относится к детским инфекциям, и переболеть ей в детстве лучше всего - протекает у детей легко, и иммунитет на всю жизнь.

Вот индейцы в период колонизации - те вымирали от кори целыми племенами, вообще иммунитета не было. Но мы-то вроде не индейцы...

А.Б.