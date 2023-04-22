Пока Варшава и Киев обсуждают создание общего государства «без границ», интеграция уже идет полным ходом. Такое мнение высказано в Rzeczpospolita, одном из крупнейших польских изданий.

«Варшава и Киев обсуждают различные будущие формы сотрудничества Польши и Украины: будь это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство. Между тем, на уровне общества это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной, — это просто факт», — отмечает издание.

На сегодняшний день в стране проживает более 8% украинцев от общего количества населения, их отличает богатство и образованность.

Само возникновение Украины связано с борьбой за выделение древнерусских православных регионов из польско-литовского государства. И вот, спустя четыре столетия, круг замыкается и Украина возвращается в Польшу. Правда, изрядно расширившись за время пребывания в Российской империи и СССР - примерно в 5 раз.

То есть вся борьба за "незалежность" и "европейский выбор" заканчивается полонизацией. Хорошо хоть не Волынской резней... И не забыть переименовать город Хмельницкий.

А.Б.