Опять позабыли про Ленина

Сегодня день рождения Ленина. Забыли? Я так и думал...
Ленин родился в апреле,
Когда расцветает земля,
когда позабыты метели
и в рощах цветут тополя...
Надо сказать, что и в советское время день рождения вождя был рабочим днем, как-то стеснялись "вождизма", ну день рождения... но отмечали его, разумеется.
Я вот в день столетия Ленина, в 1970-м году, страшно подумать, стал пионером. Ленину исполнилось сто, а мне десять. На главной площади города, у памятника.
Сейчас дата не круглая, 153 года, но и когда было 150 - не отмечали на государственном уровне. Ну так у нас и столетие основанного Лениным СССР не отмечали. Хотя в конституции отметили правопреемство.
Я так думаю, наши олигархи должны первыми были отмечать, ведь именно наследство СССР сделало их богатейшими людьми.
Но и слава богу, что не отмечают... Трудно представить себе благодарность буржуинов вождю мирового пролетариата.
Впрочем, рабочий класс тоже как-то не спешит распить бутылочку на природе в честь вождя мирового пролетариата.
А.Б.
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