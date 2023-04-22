Опять позабыли про Ленина

Сегодня день рождения Ленина. Забыли? Я так и думал...

Ленин родился в апреле,

Когда расцветает земля,

когда позабыты метели

и в рощах цветут тополя...

Надо сказать, что и в советское время день рождения вождя был рабочим днем, как-то стеснялись "вождизма", ну день рождения... но отмечали его, разумеется.

Я вот в день столетия Ленина, в 1970-м году, страшно подумать, стал пионером. Ленину исполнилось сто, а мне десять. На главной площади города, у памятника.

Сейчас дата не круглая, 153 года, но и когда было 150 - не отмечали на государственном уровне. Ну так у нас и столетие основанного Лениным СССР не отмечали. Хотя в конституции отметили правопреемство.

Я так думаю, наши олигархи должны первыми были отмечать, ведь именно наследство СССР сделало их богатейшими людьми.

Но и слава богу, что не отмечают... Трудно представить себе благодарность буржуинов вождю мирового пролетариата.

Впрочем, рабочий класс тоже как-то не спешит распить бутылочку на природе в честь вождя мирового пролетариата.

А.Б.