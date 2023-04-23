Пока Мавзолей драпируют, эпоха Путина длится

Накануне 9 Мая вновь возник вопрос о драпировке Мавзолея. Один из журналистов предложил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову сэкономить в этом году и не драпировать Мавзолей. Г-н Песков ответил с иронией: «Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру, она тщательно хранится, все конструкции используются не в первый раз, они прочные и так далее. Эти соображения экономии и рациональности всегда учитываются». «Значит, снова будут драпировать?» — уточнил журналист. Представитель президента подтвердил: «Снова будут, да».

Как-то я уже писал, что драпировка Мавзолея — это символ нынешней эпохи, эпохи Путина. Не Реставрации вообще — Реставрация началась в 1991 году, с победой антисоветской и антикоммунистической контрреволюции, а драпировать Мавзолей стали позднее, уже при Путине, в 2004-м. Ельцин в Святые Девяностые даже пару раз пробовал вскарабкаться на трибуну Мавзолея и принимать праздничные колонны оттуда — первый раз загородив слово «Ленин» зелёной занавесочкой, потом уже ничего не загораживая. Но ему явно не понравилось — видимо, немилосердно жгло через подошвы. Могли бы настелить листы асбеста, но, вероятно, и через них доставало...

В чём смысл драпировки, и почему она так намертво пристала именно к путинской эпохе, стала чуть ли не её основным содержанием? Потому что из драпировки можно выйти двояко. Первый выход — снести Мавзолей (а заодно уж и Кремль), тогда и драпировать станет просто тупо нечего. Гениально, Ватсон! :) Но это означало бы переход в другую эпоху, ультра-Реставрации, тот путь, по которому пошли Украина, Грузия, Прибалтика. С тотальным искоренением всей памяти о СССР и революции, с восторженными прыжками навальнят на площадях, отменой остатков социальных завоеваний революции, и уж конечно, с непременной межнациональной резнёй. И само собой, Путин в этой эпохе оказался бы анахронизмом, была бы востребована фигура, гораздо более последовательная в поклонении не только Ильину и Шмелёву, но и генералам Власову и Краснову и маршалу Маннергейму... если не самому бесноватому ефрейтору непосредственно.

Второй выход — раздрапировка Мавзолея. Но он — вот незадача! — тоже означал бы переход в другую эпоху! Эпоху, условно говоря, «славной революции», аналога английской Славной революции или французской Июльской революции 1830 года. С реабилитацией революции 1917 года и всего советского, воссозданием того из наследия СССР, что можно и нужно восстановить. Прежде всего — заводов, фабрик, научно-технического потенциала, образования, медицины, планирования в экономике, социальных завоеваний трудящихся. И в этой новой эпохе Владимир Владимирович, который 33 года, не покладая рук, громил всё советское и коммунистическое (причём 23 года — в качестве главы государства), высмеивал «советские галоши» и «вредную сказку» о коммунизме, тоже мог бы оказаться чужим на празднике жизни.

Поэтому выбор Кремля ясен — драпировать! Пока длится драп, длится и нынешняя эпоха. А стоит ему кончиться в ту или иную сторону — и...

Могут спросить: ну, хорошо, а чем же дело кончится-то? Могу ответить цитатой из своей старой статьи, где ставился тот же вопрос:

«Честно скажу, что я пока не знаю. Иногда сквозь дыры в одежде нынешней эпохи, которая становится всё тоньше и тоньше, и всё более потрёпанной и рваной, просвечивает одно, иногда другое. Драп Мавзолея, который стал олицетворением нынешней эпохи, заключает в себе тайну, загадку. Ведь он исторически может закончиться двояко: или раздрапировкой, или сносом. Ни один вариант не стоит исключать... Вот в этом главный вопрос нынешней эпохи: сделаем ли мы после неё шажок в будущее, или окончательно провалимся в помойную яму «России, Которую Мы Потеряли»? Что эпоха реабилитации СССР и социализма рано или поздно наступит, в этом я не сомневаюсь ни минуты. Если не у нас, то в мире в целом непременно. Но вот не будет ли ей предшествовать ещё один тотальный антикоммунистический и антисоветский погром?..»

Кстати, есть мнение, что справиться с нацизмом и объединённым Западом при задрапированном Мавзолее невозможно. Не-воз-мож-но. Не из-за каких-то сугубо мистических причин, а в силу огромного количества факторов, среди которых драпировка Мавзолея — просто венчающая всё вишенка на торте. Или, точнее, лакмусовая бумажка, определяющая состояние общества. Так что России придётся выбирать, что ей дороже: окончание войны или драпировка Мавзолея.