Мусорная власть против станицы Полтавской

Полигон. Ядовит и неуязвим.

Уже несколько лет продолжается борьба жителей станицы Полтавской Краснодарского края с огромным (площадью 10 га) мусорным полигоном. Отметим, что данный полигон размещён в плавневой зоне (бывшем русле реки). Никакой гидроизоляцией не оборудован. В итоге происходит постоянное загрязнение фильтратом с тела полигона оросительных каналов рисовой системы (Приятного аппетита, граждане! Рис хороший, краснодарский!)

Раньше в этих каналах можно было ловить рыбу, раньше в этих же каналах могли купаться дети. Теперь там не живут даже лягушки, а пятна, плавающие по поверхности воды, можно видеть невооружённым взглядом. Впрочем, надзорные органы чаще всего предпочитают данные пятна

не замечать.

8 километров дороги на полигон проходит прямо по станице Полтавской. Местами дорога достаточно узка, 40 и 60-ти тонные машины проходят менее чем в 5 метрах от окон жилых домов.

Впрочем, машины отравляют жизнь станицы не только в переносном смысле (гул, пыль, вибрация), но и в самом прямом. А именно — с машин, проезжающих через станицу, периодически течёт. Что именно? А что может течь с гниющих отходов, то и течёт. Самое оно — и по виду, и по цвету, и по запаху!.

Естественно, жители многократно обращались во все инстанции. Чаще всего на их обращения не реагировали. Иногда нарушения хозяев полигона всё-таки замечали, однако замечания, выносимые хозяевам полигона, звучали довольно странно. Так в решении Красноармейского районного суда от 07.10.2022 года отмечено отсутствие на полигоне системы сбора фильтрата и биогаза. Даже есть предписание — исправить указанные недостатки. Однако вот сроков, в течение которых нужно исполнить эти предписания, нет. Так что работайте, господа, «побыстрее», хоть до 4-го тысячелетия. Тоже самое и с природнадзором - не видит. Если изволит увидеть недостаток, то активно заставлять исправлять не будет. 5 предписаний есть, но на их выполнении не настаивают.

Прокуратура в 2019 г. соизволила ответить, что несмотря на выявленные нарушения, вопрос закрытия полигона не рассматривался в связи с отсутствием альтернативного объекта! Чем вызван такой гуманизм надзорных органов, автор материала не знает. Правда, изначально полигон принадлежал некоему Владимиру Васину, а районом командовал некий Юрий Васин, и были они не однофамильцы, а родные братья. Но это случайное совпадение и ничего более.

А в 2021 году полигон прикупил "Экотехпром", которым владеет некий мусорный олигарх г. Половинкин. Но мы не будем говорить, что его административный ресурс защищает. Совсем не будем.

Вот она — власть в России!

Доведенные до отчаяния (игнором со стороны властей и всеми прелестями от соседства с полигоном) люди приступили к борьбе. Так, в мае 2022 года, они перекрывали по зебре дорогу к прокуратуре (перекрытие было совмещено с подачей в прокуратуру заявлений).

Реакция официальных структур – штрафы в 5 тысяч за нарушение социальной дистанции. Если бы кто-то подумал о необходимости социальной дистанции между полигоном и системой полива полей, но вот почему-то от этого никто людей не защищает.

6 апреля 2023 года люди заблокировали дорогу, по которой мусоровозы идут через станицу. Подъехавшим полицейским люди объяснили, что руководствуются словами губернатора, заявившего (12 января во время прямой линии), что трафик через станицу должен прекратиться. Как ни странно, оказалось, что губернатор оказался правоохранителям не указ (ну, или для жителей он говорил одно, а для полиции другое). В любом случае на протестующих начали оформлять протоколы.

Когда мусоровозы двинулись и начали на медленной скорости раздвигать (!) протестующих, ГИБДДшники не остановили машины, более того, начали сигналить им – продолжать движение.

«Они пошли в атаку против людей. Вот они, полиция пошла. Вот они. Смотрите, что творят. Вот она — власть в России», - так комментировали жители станицы происходящее.

К уголовной ответственности!

В итоге действий правоохранительных органов:

- Работа свалки была восстановлена.

- Часть жителей станицы была оштрафована (1000 рублей).

- Одна из активисток, пенсионерка Людмила Гришкова, попала в больницу с сердечным приступом.

Правоохранители, официально объявили, что возбудят на Гришкову уголовное дело, за якобы имевшее место нападение на гаишника.

- Ещё одно уголовное дело уже точно возбуждено — в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 326 УК РФ (уничтожении идентификационных номеров транспортного средства).

Отметим, что оное безномерное транспортное средство - это старая газель, лишённая двигателя и прочих автомобильных внутренностей, зато оснащённая деревянными лавками. Данное преступное транспортное средство было найдено жителями на свалке металлолома и поставлено возле полигона ТКО в ст. Полтавской, как наблюдательный пункт для активистов. Нужны ли такому транспортному средству номера? Вопрос интересный!

Опять же, хотя дело было заведено на неустановленное лицо, обыск 14 апреля произвели у вполне установленных. На предприятиях ООО ПО "КАМАВТОРЕСУРС" (гендиректор, экоактивистка Наталья Гаряева) и автосервисе «Автосити» (владелец Мотовилов В.В., тоже экоактивист). В ходе обыска была блокирована деятельность "КАМАВТОРЕСУРС" на полдня, сорваны графики завоза продуктов, осуществляемого предприятием. Изъяты бухгалтерская документация, личный телефон, ноутбуки, Мотовилова В.В. (видимо, как орудия снятия номеров с найденной на свалке бывшей газели).

19 апреля по данному поводу прошёл пикет перед прокуратурой. Было сдано обращение. Как ответит прокуратура — ещё неизвестно, но догадаться несложно.