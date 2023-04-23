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Московский листок

Британцев призвали готовиться к войне с Россией

Опубликовано 23.04.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Британцев призвали готовиться к войне с Россией

Общественность обсуждает слова британского депутата Уайт Боба Сили, который призвал готовиться к войне с Россией.

Политик заявил, что Россия просчитывает варианты нападения на Запад и готовится атаковать Великобританию. В связи с этим он призвал британцев готовиться к грядущему противостоянию с Россией.

Вот что это - прощупывание ситуации или просто бла-бла депутата?

Сейчас все смотрят на Украину и думают: а почему нет?

Во всяком случае в Польше именно так, а теперь вот и в Британии.

Страна, не производящая боеприпасов, орудийных стволов, боевых самолетов и ракет больше года противостоит ядерной державе, у которой всего этого в избытке - и ничего.

Это такой побочный эффект СВО, исчезновение страха.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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по плану ГОЛГОФА - быдлостан - будут бомбить!
ядерными ракетами. написал 23.04.2023 10:55
малой мощности. НО их будут тысячи!
.
сейчас быдлостан - потеряет свой военный потенциал с Украиной ... и тогда на него полетят тысячи ракет! на всю военную промышленность. на все военные базы. на все военные объекты. на всех военных и солдат. на все что может угрожать планете!
это все шахты ядерных ракет, все суда и подлодки. все поезда с ядеркой. все ракеты и космодромы. аэродромы, все заводы двойного назначения.
.
быдостан вгонят в каменный век и разделят на куски.
.
оссия будет раздробленной и под опекой&#187;. Большое внимание Бжезинский уделял разжиганию конфликта России с мусульманами.
.
Из книги &#171;Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство&#187; (М., Международные отношения, 2010 г.
.
Секретарь Трехсторонней комиссии Збигнев Бжезинский: "Россия - побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить "это была не Россия, а Советский Союз" - значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой."
.
В плане ГОЛГОФА написано не только про войну с Украиной которую готовили ЧКГБ с 1983 года! но и бомбардировки поганой империи уголовников, тысячами атомных ракет и бомб.
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(без названия)
Эх, ма написал 23.04.2023 10:47
В отличии от СССР, Украина действительно не производит ничего, то есть СССР помогали союзники, но и сам СССР работал. Другой вопрос заключается в том, а что хочет Россия?
Гитлер хотел уничтожить одни народы и поработить другие, но Путин не хочет ни того и ни другого. Путин это владелец России и хочет изменить миропорядок, чтоб не лезли с комментариями к нему и с этой целью начал хулиганить. А большинство стран вполне себе довольны однополярным миром во главе с США.
Китай не хочет, да и не может, быть вторым полноценным хозяином планеты, а что уж говорить про остальные страны.
Чтобы был порядок не так уж жалко помочь Украине, да и поучаствовать в дележе путинской России!
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