Британцев призвали готовиться к войне с Россией

Общественность обсуждает слова британского депутата Уайт Боба Сили, который призвал готовиться к войне с Россией.
Политик заявил, что Россия просчитывает варианты нападения на Запад и готовится атаковать Великобританию. В связи с этим он призвал британцев готовиться к грядущему противостоянию с Россией.
Вот что это - прощупывание ситуации или просто бла-бла депутата?
Сейчас все смотрят на Украину и думают: а почему нет?
Во всяком случае в Польше именно так, а теперь вот и в Британии.
Страна, не производящая боеприпасов, орудийных стволов, боевых самолетов и ракет больше года противостоит ядерной державе, у которой всего этого в избытке - и ничего.
Это такой побочный эффект СВО, исчезновение страха.
А.Б.
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ядерными ракетами. написал 23.04.2023 10:55
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сейчас быдлостан - потеряет свой военный потенциал с Украиной ... и тогда на него полетят тысячи ракет! на всю военную промышленность. на все военные базы. на все военные объекты. на всех военных и солдат. на все что может угрожать планете!
это все шахты ядерных ракет, все суда и подлодки. все поезда с ядеркой. все ракеты и космодромы. аэродромы, все заводы двойного назначения.
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быдостан вгонят в каменный век и разделят на куски.
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оссия будет раздробленной и под опекой». Большое внимание Бжезинский уделял разжиганию конфликта России с мусульманами.
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Из книги «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (М., Международные отношения, 2010 г.
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Секретарь Трехсторонней комиссии Збигнев Бжезинский: "Россия - побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить "это была не Россия, а Советский Союз" - значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой."
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В плане ГОЛГОФА написано не только про войну с Украиной которую готовили ЧКГБ с 1983 года! но и бомбардировки поганой империи уголовников, тысячами атомных ракет и бомб.
Эх, ма написал 23.04.2023 10:47
Гитлер хотел уничтожить одни народы и поработить другие, но Путин не хочет ни того и ни другого. Путин это владелец России и хочет изменить миропорядок, чтоб не лезли с комментариями к нему и с этой целью начал хулиганить. А большинство стран вполне себе довольны однополярным миром во главе с США.
Китай не хочет, да и не может, быть вторым полноценным хозяином планеты, а что уж говорить про остальные страны.
Чтобы был порядок не так уж жалко помочь Украине, да и поучаствовать в дележе путинской России!