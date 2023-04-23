Британцев призвали готовиться к войне с Россией

Общественность обсуждает слова британского депутата Уайт Боба Сили, который призвал готовиться к войне с Россией.

Политик заявил, что Россия просчитывает варианты нападения на Запад и готовится атаковать Великобританию. В связи с этим он призвал британцев готовиться к грядущему противостоянию с Россией.

Вот что это - прощупывание ситуации или просто бла-бла депутата?

Сейчас все смотрят на Украину и думают: а почему нет?

Во всяком случае в Польше именно так, а теперь вот и в Британии.

Страна, не производящая боеприпасов, орудийных стволов, боевых самолетов и ракет больше года противостоит ядерной державе, у которой всего этого в избытке - и ничего.

Это такой побочный эффект СВО, исчезновение страха.

А.Б.