Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи подтвердили важность зерновой сделки и решительно поддерживают ее "продление, полное исполнение и расширение".

"Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения", - говорится в опубликованном совместном заявлении.

Вместе с этим представители "большой семерки" вновь выступили с обвинениями в адрес России за якобы "использование продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения".

"Мы намерены продолжать разработку наших ограничительных мер против России для защиты нуждающегося населения от непредвиденных последствий, добиваясь того, чтобы продовольствие и удобрения не затрагивались", - отмечается в документе.

А теперь ответьте на вопрос: зачем вообще России учакствовать в этой сделке, которая не приносит ей вообще ничего?

А.Б.