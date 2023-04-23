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Московский листок

G7 хотят продолжать зерновую сделку за счет России

Опубликовано 23.04.2023 в разделе комментариев 1

зерно порт хле6
G7 хотят продолжать зерновую сделку за счет России

Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи подтвердили важность зерновой сделки и решительно поддерживают ее "продление, полное исполнение и расширение".

"Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения", - говорится в опубликованном совместном заявлении.

Вместе с этим представители "большой семерки" вновь выступили с обвинениями в адрес России за якобы "использование продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения".

"Мы намерены продолжать разработку наших ограничительных мер против России для защиты нуждающегося населения от непредвиденных последствий, добиваясь того, чтобы продовольствие и удобрения не затрагивались", - отмечается в документе.

А теперь ответьте на вопрос: зачем вообще России учакствовать в этой сделке, которая не приносит ей вообще ничего?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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НОВЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ - будет построен!
с помощью осии! за чсет осии! на обломках осии! написал 23.04.2023 10:46
только построен он будет - на территории ОСИИ! с рабами рабсиянцами. и вертухаями-садистами - тоже рабсиянцами-же!
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