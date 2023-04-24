Кризис - и дефицит кадров

Дефицит кадров по итогам первого квартала 2023 года вырос относительно четвертого квартала 2022 года до рекордных значений.

Банк России опросил 14 тыс. работодателей из нефинансовых секторов российской экономики. На основании их ответов исследователи пришли к выводу, согласно которому нынешняя обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений со стороны Центробанка с 1998 года и составила -18 баллов.

Наиболее острая ситуация сложилась в сфере обрабатывающих производств (-28 баллов), предприятий промышленности (-25), водоснабжения (-23), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (по -22 балла).

Наименьший дефицит сотрудников зафиксировали в области продаж автомобилей, в оптовой торговле и сфере услуг.

Это все очень странно: идет кризис, производство сокращается, а кадров продолжает не хватать.

А.Б.