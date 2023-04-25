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Московский листок

Утверждать, что Америка ненавидит Россию, как минимум неадекватно

Опубликовано 25.04.2023 в разделе комментариев 2

сша госдепартамент
Утверждать, что Америка ненавидит Россию, как минимум неадекватно

Кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Ф. Кеннеди-младший, от той же партии, что и действующий президент Байден, на этой неделе говорил с Такером Карлсоном из FNC об измененных приоритетах правительства США.

Цитата: Основной темой моего выступления было коррумпированное слияние государственной и корпоративной власти, которое превратило нашу страну в корпоративную клептократию. В систему... теплого социализма для богатых и такого же жестокого, беспощадного капитализма для бедных.

Это держит нас в состоянии войны. Они спасают банки в то самое время, когда, вы знаете, в этом месяце, в прошлом, правительство Соединенных Штатов сообщило 30 миллионам человек, что урезает их пособия по социальному обеспечению, их талоны на питание на 90%, оно сняло 15 миллионов человек с Medicare. В том же месяце они передали 300 миллионов долларов банку Силиконовой долины и увеличили расходы на войну на Украине до 113 миллиардов долларов. Мы отправляем Украине 113 миллиардов долларов. Весь бюджет EPA (агентство США по защите окружающей среды) составляет 12 миллиардов долларов. Бюджет CDC (центр по контролю за заболеваниями и их предотвращением) составляет 11 миллиардов долларов.

У нас 57% граждан США не смогли бы положить в руку тысячу долларов, если бы у них возникла чрезвычайная ситуация. Четверть наших граждан недоедает.

Это к тому, что есть другая Америка.

Впрочем, о голодающей Америке есть анекдот: рабочие Семиструйской фабрики пишут американским рабочим: "Дорогие американские рабочие, по телевизору сказали, что вы там регулярно недоедаете… Так вот, все, что вы недоедаете, присылайте, пожалуйста, нам…"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Aleko 1, написал 25.04.2023 12:04
Россияне ненавидят вещи, которых никогда не видели: свободу, демократию, честные выборы, смену власти, правосудие и Америку.
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(без названия)
Эх, ма написал 25.04.2023 12:03
Значит будут выборы и народ решит кто прав, а не как при ленинистах и путиноидах. Мы посовещались и я решил!
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