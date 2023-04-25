Передачу Крыма в УССР отменят

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что решение о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году является нелигитимным.

По его мнению, необходимо «поставить жирную точку» в «истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году». Политик отметил, что в 2014 году это было сделано «в политическом плане», «а в юридическом — должно быть сделано в ближайшее время».

Проблема в том, что тех органов и в целом тех государств, которые передавали и которым передавали – уже нет. А, допустим, Госдума никак не является преемницей Верховного совета РСФСР, который был разогнан в 1993 году, и тем более СССР, переставший существовать уже в 1991-м – и структура, и отношения внутри системы власти изменились. И государств, которые тогда участвовали в процессе, просто уже нет – ни СССР, ни РСФСР, ни УССР.

Проще было бы отменить Февральскую и Октябрьскую революции, и восстановить Российскую империю. Тогда можно было бы вернуть не только республики бывшего СССР, но и Польшу с Финляндией…

А.Б.