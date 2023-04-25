Костин настаивает на новой приватизации

Глава ВТБ Андрей Костин, ранее предложивший провести в России новый этап приватизации, в интервью «России 24» назвал компании, в которые, по его мнению, можно было бы привлечь инвесторов из частного бизнеса.

По его словам, в первую очередь это могут быть «какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний». Среди таких компаний он перечислил «Транснефть», РЖД, «Почту России», другие инфраструктурные компании. Костин напомнил, что приватизация 20% «Роснефти» дала столько же денег, сколько за 10 лет все другие предприятия.

По словам главы ВТБ, приватизация должна затронуть сферы, где сейчас действует госмонополия. В качестве примера Костин привел Объединенную судостроительную корпорацию, которая «занимает 80% активов отрасли», что, по его словам, «вообще недопустимо».

Кроме того, он отметил, что даже у больших госкомпаний и госкорпораций, в том числе «Ростелекома», «Ростеха» и «Росатома», есть непрофильные активы, которые можно приватизировать.

Действительно, у ВТБ скопилось много "лишних" денег, а вложить их, кроме как на внутреннем рынке, больше стало некуда.

Ну так давайте приватизировать уже по-крупному: Центробанк, правительство РФ, Центризбирком… А приватизация армии, по сути, уже идет, и успешно.

Кстати, и пост президента тоже может быть приватизирован, просто президента, как главу корпорации, будут выбирать не все подряд, а крупнейшие акционеры Российской Федерации…

А.Б.