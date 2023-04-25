Нейросеть назвала десять самых перспективных профессий будущего

Так, на первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта, что логично для нейросети.
Профессия робототехника заняла вторую позицию. Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности.
В топ также попали следующие профессии: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).
Заметим, нейросеть не вывела ни одной профессии, связанной с промышленным производством и сельским хозяйством. Видимо, в мире нейросетей свои потребности…
А.Б.
|
|
Эх, ма написал 25.04.2023 12:00
Охранники и проститутки туда же.