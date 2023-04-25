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Московский листок

Нейросеть назвала десять самых перспективных профессий будущего

Опубликовано 25.04.2023 в разделе комментариев 1

антикоммунизм коммунизм
Нейросеть назвала десять самых перспективных профессий будущего

Так, на первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта, что логично для нейросети.

Профессия робототехника заняла вторую позицию. Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности.

В топ также попали следующие профессии: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).

Заметим, нейросеть не вывела ни одной профессии, связанной с промышленным производством и сельским хозяйством. Видимо, в мире нейросетей свои потребности…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Эх, ма написал 25.04.2023 12:00
Нейросеть смотрит в будущее и это значит роботы производят все промтовары, а уборщицы, комбайнеры, ассенизаторы, и прочая низкоквалифицированная масса сама будет драться за работу.
Охранники и проститутки туда же.
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