Нейросеть назвала десять самых перспективных профессий будущего антикоммунизм коммунизм Так, на первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта, что логично для нейросети. Профессия робототехника заняла вторую позицию. Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. В топ также попали следующие профессии: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей). Заметим, нейросеть не вывела ни одной профессии, связанной с промышленным производством и сельским хозяйством. Видимо, в мире нейросетей свои потребности… А.Б.



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