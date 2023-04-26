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Московский листок

Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе

Опубликовано 26.04.2023 в разделе комментариев 1

украина война всу
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе

Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов, которые названы утекшими в сеть документами, сообщила, что Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона отложила атаки.

Уровень понимания некоторых вопросов на Украине вполне африканский. Они там понятия не имеют о том, что беспредел государства в отношении собственного населения, к примеру, может быть остановлен международным сообществом, в том числе и силой. И тем более это верно в отношении населения, которое принадлежит другому государству.

В Вашингтоне, разумеется, политический рассудок более цивилизованный, и они прекрасно понимают, что рано или поздно терпение Москвы может закончиться, и она начнет прибегать к крайним мерам.

К сожалению, с политическим рассудком Москвы тоже не все в порядке, и это дополнительный фактор риска.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Надо понимать, что
идет война написал 26.04.2023 11:07
Войну развязала российская финансовая олигархия, чтобы выжать из народа России побольше денег, захватить прибыльные украинские предприятия и продать все присвоенное Китаю.
Чтобы не было уничтожения людей и других производительных сил, надо вывести российские войска со всей территории Украины и наказать тех, кто развязал эту позорную войну.
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