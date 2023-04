Пока не поздно

Время от времени попадаются материалы с информацией, так сказать, «по специальности».

Вот в Великобритании мужчина (примерно такого же возраста, как и было мне на момент моей первой смерти) умер от той же причины, что умирал и я, – от внутреннего кровотечения – и пережил точно такие же переживания, что и я в 2009 году. Он, как и я тогда, после остановки сердца очнулся и осознал, что умер, он видел, как врачи пытаются его спасти и, главное, он описывает то безмятежной спокойствие, которое его охватило - как и меня тогда. И как охватывает всех, кто после смети «воскресал».

Его Душу реаниматоры затащили в тело, возможно, даже позже, чем мою, но его умственные способности, к счастью, не пострадали, и он смог рассказать об увиденном. https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/man-who-died-shares-what-29530655

А вот результаты, полученные исследователями из State University of New York и опубликованные в Official Journal of the European Resuscitation Council. Они проанализировала рассказы пациентов, которые перенесли остановку сердца, но которые впоследствии были успешно реанимированы. Их сердце перестало биться - они умерли, но результаты исследования показали, что пациенты слышали все разговоры медперсонала, а также могли видеть то, что происходило вокруг них.

Правда, это «стандартные учёные», посему они считают, что когда сердце перестаёт перекачивать кровь, то не Душа, а мозговое вещество в коре головного мозга, «инициируется цепь клеточных процессов, которые приводят к смерти мозга». Что тут поделать – обучение на медицинском факультете даром не проходит. Правда, они считают, что с момента прекращения работы сердца до наступления окончательной смерти могут пройти часы.

Однако в данном случае не их «стандартные» выводы интересны, а то, что эти исследователи установили, что люди «сразу понимают, что они умерли», что их сознание продолжает жить и после того, как их сердце остановилось.

А что касается вещества мозга, то с развитием исследовательской техники становится всё больше фактов о том, что человек вообще может обходиться без его большей части.

К примеру, некий француз в 44 года первый раз сделал томограмму мозга и выяснилось, что у него мозга-то практически нет! Ни сам он, ни его близкие и знакомые даже не догадывались, что у него отсутствует 90% нейронов мозга. Да, у него невысокий IQ - 75, но у успешнейшего актёра, режиссёра и продюсера Сильвестра Сталлоне IQ вообще 52. Посему этому французу отсутствие мозгового вещества не мешало работать госслужащим, жениться и завести двоих детей. https://habr.com/ru/articles/395965/

Или вот у ирландца 84 лет, ощутившего некоторую слабость в левых руке и ноге, в черепе вместо большой части мозгового вещества обнаружили воздушную полость. При этом у него не было нарушений в зрении, речи и мимике и во всех остальных отношениях он чувствовал себя хорошо, жил нормальной жизнью с женой и двумя сыновьями, проявлял физическую активность, не нуждаясь в посторонней помощи.

Единственно, упоминается, что он вёл здоровый образ жизни – не курил и мало пил, что, впрочем, не удивительно для человека без мозгов.

Этот ирландец обратился в больницу и сначала у него заподозрили инсульт, но увидев такое отсутствие мозгов упокоились и, залечив ему простуду, выписали. А через 12 недель у старика исчезла слабость в руке и ноге. https://casereports.bmj.com/content/2018/bcr-2017-222892.full?sid=dc43cb31-06f4-440b-8895-5087d9fe74ca

А вот старый американский кардиолог Майкл Сабом написал книгу «Воспоминания о смерти». А началось с того, что ещё в 1976 году его, как специалиста, пригласили на презентацию известнейшей книги психолога Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Тогда Майкл Сабом назвал ее «дикой фантастикой, которой переполнен книжный рынок».

Однако по мере получения собственного врачебного опыта, Майкл поменял мнение, разыскал и начал расспрашивать своих бывших пациентов, о которых знал, что они пережили клиническую смерть. Поскольку он кардиолог, то пациенты его не боялись, как они боялись психиатров, – боялись, что психиатры объявят их сошедшими с ума. И в результате ему рассказали о послесмертном опыте 116 человек.

И их рассказы подтвердили, что после смерти жизнь личности человека не заканчивается. Он думает, видит, слышит, чувствует, как и прежде. И была еще одна особенность: люди, получившие послесмертный опыт, переставали бояться смерти.

Единственно, что я не увидел в рецензии на его книгу, так это процента тех, кто что-то видел. А это сейчас главное для убеждения людей в том, как надо жить. Сам Моуди таких встречал 15%, я встречал в научной литературе максимальное число – до 40%. Остальные умершие, но возвращённые к жизни, проваливались в темноту сенсорной депривации.

И это главное! Посему всем надо этим озаботиться, пока не поздно.

Снова, хотя бы пару слов о необходимости подготовиться к смерти тела. Такова моя обязанность.

Я понимаю, что умственное развитии нынешних людей таково, что они сами на способны ничего понять – образование превратило их в существа, способные только верить. И особенно охотно они верят в то, во что не требует лично от них прикладывать никаких усилий даже для самого процесса уверования. Ну, вот и верят они, что родились исключительно для того, чтобы кушать, какать и развлекаться. И что их цель жизни – кушать как можно более дорогую еду, лечиться у как можно более дорогих врачей и развлекаться как можно более дорогим способом.

Почему люди в этот дебилизм верят? Они считают, что жизнь в теле – одна-единственная, и после смерти тела (которую надо всеми силами отодвинуть, чтобы в конце помучиться) ничего не будет. Наступит темнота, и всё – finita la commedia!

Темнота-то наступит, да не та, которую они ждут, но вот попробуй им объясни, что такие, как они, никому (никакому богу) и, тем более, природе, не нужны, посему их жизнь после смерти тела будет ужасной. Эти организмы не поймут, о чём речь, а посему считают глупостью услышанное от меня. Они свято верят в безнаказанность такой своей жизни, а уверовать хотя бы в то, что такая лёгкая вера является ошибкой, они не могут. Даже вера в то, что ни мифический бог, ни реальная природа не плодят заведомый мусор, требует от них усилий, на которые их не хватает и не хватит, поскольку их умственное развитие не способно оценить даже простые доводы, а их лень им командует: «Не верь! Не верь в жизнь после смерти тела!». Повторю – к такому выводу требует от них прийти не их ум, а их лень и отсутствие ума.

Эти организмы не жаль – они сами выбирают свой путь, даже если этот путь избрала их тупость. Жаль природу. Она столько сил затратила, чтобы этих людей вырастить, а в конце придётся их выбросить на свалку сенсорной депривации. Ведь если выход нужной природе продукции всего 15% при 85% брака, то такими показателями не похвастаешься.