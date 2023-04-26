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Московский листок

К смертной казни через каннабис

Опубликовано 26.04.2023 в разделе комментариев 0

казнь наркотик
К смертной казни через каннабис

Сингапурец, приговоренный к смертной казни за причастность к торговле каннабисом, был казнен через повешение. Это первый случай применения высшей меры наказания в стране после шестимесячного перерыва.

Тангараджу Суппиа был приговорен к смертной казни в 2018 году за участие в незаконном обороте каннабиса, отмечает AFP.

На фоне того, что в ряде цивилизованных стран потребление и торговля марихуаной легализована, смертная казнь за это выглядит дико.

На этом фоне замечательно выглядят восторги по поводу "сингапурской модели", которая действительно позволила городу-государству получить наивысший уровень жизни в мире. Но при этом диктатор Ли Кван Ю правил в Сингапуре 40 лет, причем иногда лично принимал участие в экзекуциях, а сейчас премьером Сингапура является его сын.

И в стране не только сохранена смертная казнь за довольно длинный перечень правонарушений, но и по 15 позициям уголовного кодекса присутствуют телесные наказания (ограбления, кражи, изнасилование, проституция и так далее). В том числе вождение в нетрезвом виде – бьют ротанговой палкой по голой заднице до крови.

Бьют ротанговой палкой и военнослужащих за дисциплинарные нарушения, и школьников.

По официальным данным, в 2016 - 2019 годах в стране было приведено в исполнение 25 смертных приговоров.

Кстати, телесные наказания не являются каким-то национальным обычаем, и были введены в эпоху британского колониального управления.

 А.Б.



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