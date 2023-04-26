Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Финляндия разбирается с собственностью россиян

Опубликовано 26.04.2023 в разделе комментариев 0

финляндия собственность
Финляндия разбирается с собственностью россиян

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat сообщила об аресте семи квартир в центре Хельсинки, их общая стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.

РЦНК получил извещения службы судебных приставов Финляндии о наложении временного (сроком до трех недель) запрета на любые действия с недвижимостью в отношении используемых центром земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки. Участок вроде бы уже освободили, а вот с квартирами непонятно.

Служба судебных приставов Финляндии сообщила, что всего в стране находятся под санкциями ЕС в связи с российской специальной военной операцией на Украине около 1710 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро.

И вот это вопрос – какие отношение Финляндия имеет к Украине? И какое отношение эти 1700 пострадавших россиян имеют к спецоперации на Украине?

Ну прикиньте, люди перебрались в Финляндию, подальше от российской реальности, продали жилье где-нибудь в Питере, купили на эти деньги квартиры в Финке и живут вроде, никого не трогают. Про Украину и СВО узнают из газет. И тут – раз! Вторая смена, арест на недвижимость, чемодан-вокзал-Россия-военкомат.

Ну а что до дома российской науки и культуры – а что, в Финляндии есть какая-то другая наука и культура, отличная от российской?

Впрочем, единственный финский писатель с мировой известностью, Майю Лассила - был. Его сами финны и расстреляли во время гражданской войны…

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
В тюрьму идут одни старики
В тюрьму идут одни старики
20.04.2023
"Полный Делягин" номер 69
"Полный Делягин" номер 69
16.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Финляндия разбирается с собственностью россиян (0)
К смертной казни через каннабис (0)
Пока не поздно (0)
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе (5)
Нейросеть назвала десять самых перспективных профессий будущего (11)
Костин настаивает на новой приватизации (7)
Утверждать, что Америка ненавидит Россию, как минимум неадекватно (11)
Передачу Крыма в УССР отменят (11)
Кризис - и дефицит кадров (17)
G7 хотят продолжать зерновую сделку за счет России (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss