Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat сообщила об аресте семи квартир в центре Хельсинки, их общая стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.

РЦНК получил извещения службы судебных приставов Финляндии о наложении временного (сроком до трех недель) запрета на любые действия с недвижимостью в отношении используемых центром земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки. Участок вроде бы уже освободили, а вот с квартирами непонятно.

Служба судебных приставов Финляндии сообщила, что всего в стране находятся под санкциями ЕС в связи с российской специальной военной операцией на Украине около 1710 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро.

И вот это вопрос – какие отношение Финляндия имеет к Украине? И какое отношение эти 1700 пострадавших россиян имеют к спецоперации на Украине?

Ну прикиньте, люди перебрались в Финляндию, подальше от российской реальности, продали жилье где-нибудь в Питере, купили на эти деньги квартиры в Финке и живут вроде, никого не трогают. Про Украину и СВО узнают из газет. И тут – раз! Вторая смена, арест на недвижимость, чемодан-вокзал-Россия-военкомат.

Ну а что до дома российской науки и культуры – а что, в Финляндии есть какая-то другая наука и культура, отличная от российской?

Впрочем, единственный финский писатель с мировой известностью, Майю Лассила - был. Его сами финны и расстреляли во время гражданской войны…

А.Б.