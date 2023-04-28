ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Система ПВО в районе крупнейшей в регионе атомной электростанции сработала около 23 часов. Параллельно по всей территории Брянской области сработал сигнал тревоги.

Атака была произведена при помощи БПЛА, которые запустили с территории Сумской области Украины. Дроны летели на малой высоте, но были обнаружены и сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Вы скажете, что украинского терроризма нет? И что "нет, это совсем другое"?

В Никосии два человека забросали коктейлями Молотова здание Российского культурного центра. Пострадавших нет: из здания успели вывести детей, которые находились там на продленке. Они готовились к проведению диктанта, посвящённого Дню Победы. Сгорело помещение театра. Полиция начала расследование. Это "совсем другое"…

Получается, что Запад общими усилиями вырастил террористический режим в Киеве и продолжает его спонсировать.

Это вовсе не значит одобрения СВО во всех ее проявлениях – совсем не значит. И страдания украинского и русского народа с началом СВО не уменьшились, а наоборот.

Но украинский терроризм – это факт нашей жизни, и начался он задолго до 24 февраля прошлого года. Вероятно, с того момента, когда первая бутылка с коктейлем Молотова полетела в сторону бойцов "Беркута" во время переворота в Киеве.

А сейчас они уже атакуют атомные электростанции…

А.Б.