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Московский листок

ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

Опубликовано 28.04.2023 в разделе комментариев 3

украина аэс
ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Система ПВО в районе крупнейшей в регионе атомной электростанции сработала около 23 часов. Параллельно по всей территории Брянской области сработал сигнал тревоги.

Атака была произведена при помощи БПЛА, которые запустили с территории Сумской области Украины. Дроны летели на малой высоте, но были обнаружены и сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Вы скажете, что украинского терроризма нет? И что "нет, это совсем другое"?

В Никосии два человека забросали коктейлями Молотова здание Российского культурного центра. Пострадавших нет: из здания успели вывести детей, которые находились там на продленке. Они готовились к проведению диктанта, посвящённого Дню Победы. Сгорело помещение театра. Полиция начала расследование. Это "совсем другое"…

Получается, что Запад общими усилиями вырастил террористический режим в Киеве и продолжает его спонсировать.

Это вовсе не значит одобрения СВО во всех ее проявлениях – совсем не значит. И страдания украинского и русского народа с началом СВО не уменьшились, а наоборот.

Но украинский терроризм – это факт нашей жизни, и начался он задолго до 24 февраля прошлого года. Вероятно, с того момента, когда первая бутылка с коктейлем Молотова полетела в сторону бойцов "Беркута" во время переворота в Киеве.

А сейчас они уже атакуют атомные электростанции…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
да верим, верим написал 28.04.2023 10:19
Старый сливщик единороссовских новостей г-н Баранов не будет врать... Наверное. В общем-то как и вся "Единая Россия".
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(без названия)
плесень написал 28.04.2023 09:52
нет, это совсем другое
.
конечно, во время военных действий это называется диверсия.
..
Запад общими усилиями вырастил террористический режим
.
коммунисты вроде же любят устраивать террористические режимы? или это совсем другое?
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(без названия)
Эх, ма написал 28.04.2023 09:29
Где доказательства? Атаковали Курск, но кто? Да кто угодно и на мой взгляд самый маловероятный вариант это украинцы.
Аналогично на Кипре, самое маловероятное украинцы.
Остальные выводы от лукавого.
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