С миру по нотке, или Маски-шоу на МКС

Все побежали, и я побежал. Ну интересно же, во что вбухали миллиарды, за что актрисе, побывавшей в космосе, хотят дать Героя, и вообще — такая бешеная реклама, что надо бы и свое мнение составить.

Составила. Очень так себе. Но посмотреть советую.

Почему «так себе»? Потому что фильма как такового нет. Есть чья-то гениальная идея: космонавт на МКС нуждается в немедленной операции, без нее живым домой не долетит, приходится быстро отправлять туда чудо-врача, который к тому же очаровательная блондинка, и вот операция в невесомости, все на нервах, но ура-ура, обошлось, хэппи-энд, поцелуй в диафрагму. Это не спойлер, потому что уже с первых минут ясно, о чем будут следующие два с половиной часа.

Актерам играть нечего. То есть это такой полноценный Голливуд (в плохом смысле): герои наклеивают по мере необходимости на собственные лица разные эмоции: страх, гнев, умиление, восторг, печаль, задумчивость, решительность и т. д. Особенно шустро это удается делать главной героине. У некоторых с этим совсем плохо: например, настоящие космонавты Олег Новицкий и Антон Шкаплеров просто проговаривают текст. Популярный серб Бикович — вообще никакой. Выдающийся актер Владимир Машков, честно сошедший за последний год с ума, но не потерявший при этом таланта, все-таки что-то играет — полностью повторяя при этом великого Лаврова в «Укрощении огня». Фильм 1972 года — но мы его помним. Еще как помним! И Владимирова, и Роговцеву, а уж музыку... Кстати, пара Машков — Балуев (смелый поборник нового — резонер-консерватор) в точности повторяет дуэт Лаврова и Владимирова, только во много раз грубее и примитивнее.

Вернемся к «Вызову» (название пафосно-пошлое, но тут всё такое). Параллельные сюжетные линии — просто беда. И по форме, и по содержанию. Ау, создатели фильма (их там десятки, это вам не «фильм Рязанова» или «фильм Данелии»)! Вы хоть понимаете, что игрушечная ситуация, когда злобный прокурор после телефонного разговора с президентом (да-да, с Самим! с портрета тоже глядит!) приносит в семью правонарушителя букет цветов, — это не умильно и не смешно, а отвратительно и весьма показательно? С юмором тут вообще неважно (толстенький армянин не проходит предполетные испытания по весу — это юмор, если кто не понял), про пафос и пошлость я уже говорила... Ближе к концу — вдруг знаменитая песня «Эхо», прозвучавшая в 1977-ом (!) в фильме «Судьба». А что, так можно было — заимствовать (нашла нейтральный глагол) и вставлять в свою картину хватающую за душу мелодию и неповторимый голос Анны Герман?

А как еще, чтобы заплакали-то? Только из старенького что-нибудь, из проверенного — голливудского ли, советского... неважно.

И все же посмотрите. Режиссер с актрисой честно летали на МКС, быт там очень любопытный, временами крутая операторская съемка. Про космос опять же, тема хорошая... мирная.

P.S. Уже несколько раз видела слово «проект» применительно к этому фильму. Точно! Именно проект. Потому что настоящее кино — это отточенная драматургия, продуманный сюжет, мощная игра. Это когда замираешь, плачешь и смеешься, а потом хочется обдумывать, пересматривать, спорить. Здесь же все ясно и просто: мы лучше всех! Поняли, нет? Всегда были и есть!!! А будем — ваще!!! М-да.