Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон

Скажите, что это неважная новость. Житель Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана попросил отца и младшего брата помочь достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму.

Спустившись туда, трое мужчин потеряли сознание, надышавшись фекальными газами, и не смогли выбраться на поверхность. Все трое погибли.

Все это происходит не в первый раз, не в дикой Африке, а во вполне цивилизованном и достаточно развитом Узбекистане, где производят самолеты, автомобили и есть неплохая медицина.

А люди не только пользуются туалетом "типа сортир", в регионе, где есть повышенная опасность кишечных инфекций, но и имеют все возможности задохнуться в нужнике, доставая оттуда чудо современной техники – сотовый телефон…

А.Б.