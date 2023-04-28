Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений

В свете давних заявлений типа "догоним и перегоним Америку", новость выглядит ободряюще.
Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, в ходе встречи с Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. То есть Китай обогнать не можем.
При этом он добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. То есть Китай в основном тратит произведенные удобрения для собственного сельхозпроизводства, а мы, как обычно, торгуем сырьем. Имея колоссальные посевные площади, снабжаем удобрениями Африку и Азию.
А.Б.
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Aleko 1, написал 28.04.2023 12:04
А сколько произвели на украденном у Украины оборудовании?
Эх, ма написал 28.04.2023 11:32