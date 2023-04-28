Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений

В свете давних заявлений типа "догоним и перегоним Америку", новость выглядит ободряюще.

Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, в ходе встречи с Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. То есть Китай обогнать не можем.

При этом он добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. То есть Китай в основном тратит произведенные удобрения для собственного сельхозпроизводства, а мы, как обычно, торгуем сырьем. Имея колоссальные посевные площади, снабжаем удобрениями Африку и Азию.

А.Б.