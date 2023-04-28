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Московский листок

Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений

Опубликовано 28.04.2023 в разделе комментариев 2

экономика деньги
Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений

В свете давних заявлений типа "догоним и перегоним Америку", новость выглядит ободряюще.

Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, в ходе встречи с Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. То есть Китай обогнать не можем.

При этом он добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. То есть Китай в основном тратит произведенные удобрения для собственного сельхозпроизводства, а мы, как обычно, торгуем сырьем. Имея колоссальные посевные площади, снабжаем удобрениями Африку и Азию.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Aleko 1, написал 28.04.2023 12:04
И сколько из этих удобрений СПЕРЛИ с оккупированных территорий Украины?
А сколько произвели на украденном у Украины оборудовании?
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(без названия)
Эх, ма написал 28.04.2023 11:32
Грех такое говорить, потому что чего чего, а сельское хозяйство снабжает страну в достатке, да еще и не экспорт отправляет продовольствие.
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