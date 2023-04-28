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Московский листок

США заявили о желании сохранить ДСНВ

Опубликовано 28.04.2023 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент дснв
США заявили о желании сохранить ДСНВ

Посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов встретиться с представителями Москвы, чтобы обсудить вопросы, связанные с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По ее словам, США готовы «обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением ДСНВ, а также все остальные аспекты реализации договора». Посол напомнила, что проведение подобных встреч является договорным обязательством двух стран, а Вашингтон стремится к соблюдению соглашения.

Ранее в США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ. С таким требованием выступила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ.

 



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